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Özgür Özel için olay iddia: Bugün veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecek

Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in verdiği süre doldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı Yargıtay'a gönderirken yüksek mahkemenin incelemeyi Eylül ayına bıraktığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine Özel'in bugün CHP Grup Toplantısı'na son kez katılacağı ve 'yeni partiyi' ilan edeceği iddia edildi.

Özgür Özel için olay iddia: Bugün veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecek
Devrim Karadağ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) CHP'deki "mutlak butlan" davasına ilişkin dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle temyiz süreci dün resmen başladı. İstinaf mahkemesinin CHP'deÖzgür Özel yönetiminin görevini iptal ettiği "mutlak butlan" kararına ilişkin Yargıtay incelemesinin Eylül ayına ertelendiği belirtilirken, Özel'in verdiği süre dolmuş oldu.

İKİ SENARYO VARDI

Yargıtay'ın BAM'ın mutlak butlan kararını bozması halinde, Özgür Özel yönetiminin CHP'de yeniden göreve dönmesinin önü açılabilecekti. Yargıtay'ın dosyayı onaması durumunda ise mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu görevini sürdürecek. Bu durumda, Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kurultay sürecinin eylül ayında başlatılması bekleniyor.

Özgür Özel için olay iddia: Bugün veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecek 1

Yaşanan gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Özgür Özel'in ve ekibinin gemiyi terk etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

"YENİ PARTİYİ İLAN EDECEK" İDDİASI

CHP'de Özel, bugün saat 13.30'da grup toplantısı yapacak. Özel'in grup kürsüsünde yeni partiyi resmen duyuracağı ve bir veda konuşması yapacağı öne sürülüyor.

Özgür Özel için olay iddia: Bugün veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecek 2

KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK, ADI 'YENİ PARTİ ' OLACAK

yeni parti için ilk somut adım 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Özel’in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek.

Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, kuruluş aşamasında yer alacak Kurucular Kurulu’nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacak.

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21 Temmuz Salı günkü haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel; 22 Temmuz Çarşamba günü ise PM ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Özel’in bu hafta partisinin milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Yeni partinin kuruluşunun ardından TBMM’de geniş çaplı bir geçiş süreci yaşanacak. İlk aşamada en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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