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Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin tüm detayları belli oldu! Adı, genel merkezi, logosu, sloganı... İşte kurulacağı tarih

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlık görevini butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı siyasetin gündeminden düşmüyor. Özel'in kuracağı yeni partinin adı, genel merkezi, tüzüğü ve logosu belli oldu. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin verileceği tarih de açıklandı.

Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin tüm detayları belli oldu! Adı, genel merkezi, logosu, sloganı... İşte kurulacağı tarih
Mustafa Fidan

Uzun süredir siyasi kulisleri meşgul eden "Özgür Özel yeni parti kuracak mı?" sorusunun yanıt belli oldu! Özel'in kuracağı yeni partininin kuruluşu için başvurunun gelecek hafta içinde yapılacağı belirtildi. Partinin adı, logosu, sloganı, genel merkezi ve parti tüzüğü belli oldu.

Özgür Özel in kuracağı yeni partinin tüm detayları belli oldu! Adı, genel merkezi, logosu, sloganı... İşte kurulacağı tarih 1

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURACAĞI YENİ PARTİ'NİN ADI, LOGOSU, GENEL MERKEZİ BELLİ OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci İsmail Saymaz, Özgür Özel'in kuracağı partinin adının "Yeni Parti" olacağını duyurdu. Partinin genel merkezinin büyük ihtimalle Gelecek Parti’nin boşalttığı Ankara'da eski genel merkez olacağını aktaran Saymaz, parti sloganını ise "Değişim Zamanı" olacağını aktardı.

Özgür Özel in kuracağı yeni partinin tüm detayları belli oldu! Adı, genel merkezi, logosu, sloganı... İşte kurulacağı tarih 2

İŞTE YENİ PARTİNİN KURULACAĞI TARİH

Sosyal medya hesabı X'te paylaşım yapan İsmail Saymaz, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti hakkında şu bilgileri aktardı;

"Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta veriliyor. Adı belli: Yeni Parti. Tüzük ve program hazır.

Program “Değişim zamanı” sloganıyla başlıyor. “Bu kara düzeni değiştireceğiz” deniyor.
Programda, partinin temel dayanağı olarak “Cumhuriyet’in kurucu felsefesi ile Atatürk’ün bağımsız, çağdaş ve egemen Türkiye ideali” gösteriliyor.

Siyasal anlayışın çağdaş sosyal demokrat değerlerden beslendiği vurgulanıyor. Anadolu’nun birarada yaşam kültürüne dayalı düşünsel birikimi ortak miras kabul ediliyor.

Özgür Özel in kuracağı yeni partinin tüm detayları belli oldu! Adı, genel merkezi, logosu, sloganı... İşte kurulacağı tarih 3

"ALTI OK’U BENİMSİYOR"

Altı ok’un benimsendiği belirtiliyor. Yeni Parti, iktidarı değiştirme ve iktidar olma hedefini merkezine alıyor. ‘Türkiye İttifakı’ idealinden söz ediliyor.

Özgür Özel’in çevresine göre Yeni Parti’nin kurucuları, milletvekilleri olacak. En az 90 milletvekilinin CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye katılmasını bekliyorlar.

Özgür Özel in kuracağı yeni partinin tüm detayları belli oldu! Adı, genel merkezi, logosu, sloganı... İşte kurulacağı tarih 4

GELECEK PARTİ’NİN BOŞALTTIĞI BİNA GENEL MERKEZ OLACAK

Yargıtay’ın butlan kararını bozması halinde bile Yeni Parti kapanmayacak, her ihtimale karşılık açık bırakılacak.

Yeni Parti’nin genel merkezi büyük bir ihtimalle Gelecek Parti’nin boşalttığı, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki eski adresi olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Yeni Parti
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