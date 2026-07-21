HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku'nun son günlerini anlattı! Tanık ifadesi ortaya çıktı: "Hamile olduğunu düşündüm"

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasına giren tanık ifadesinde, yakın arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı yaşadığını, ayakta durmakta zorlandığını ve hamile olabileceğine dair kendisinde şüphe oluştuğunu anlattı.

Gülistan Doku'nun son günlerini anlattı! Tanık ifadesi ortaya çıktı: "Hamile olduğunu düşündüm"
Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL | Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasında yıllar sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sabah 5 ilde düzenlenen operasyonda eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Tüm Türkiye Doku soruşturmasını yakından takip ederken, dosyadaki tanık ifadesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Dosyada yer alan ifadede, Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önceki süreçte fiziksel durumunda belirgin değişiklikler gözlemlediğini anlattı.

"ÇOK ÜZGÜN, BİTKİN, SOLGUN VE ÇARESİZ"

İlbaş, ifadesinde Gülistan Doku'nun son haftalarda "çok üzgün, bitkin, solgun ve çaresiz" göründüğünü belirterek, ciddi şekilde zayıfladığını söyledi.

Gülistan Doku nun son günlerini anlattı! Tanık ifadesi ortaya çıktı: "Hamile olduğunu düşündüm" 1

"MİDE BULANTISI YAŞIYORDU"

Tanık, Ocak 2019-Aralık 2019 dönemini tam hatırlayamadığını ancak bir gün Gülistan'ın çok hasta olduğunu, ayakta durmakta zorlandığını ve yoğun mide bulantısı yaşadığını ifade etti. İlbaş, bu nedenle kendisini hastaneye götürmek istediğini ancak Doku'nun bunu kabul etmediğini aktardı.

Gülistan Doku nun son günlerini anlattı! Tanık ifadesi ortaya çıktı: "Hamile olduğunu düşündüm" 2

"GÜLİSTAN DOKU'NUN HAMİLE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

İfadesinde dikkat çeken bölümde ise İlbaş, "Hamile olabileceğini düşündüm" yönünde şüphe duyduğunu belirterek, Gülistan Doku'nun bu konuda kendisiyle herhangi bir bilgi paylaşmadığını ifade etti.

Tanık, bunun kendi gözlemlerine dayanan bir değerlendirme olduğunu, kesin bir bilgiye dayanmadığını da dile getirdi.

Gülistan Doku nun son günlerini anlattı! Tanık ifadesi ortaya çıktı: "Hamile olduğunu düşündüm" 3

Soruşturma dosyasındaki bu ifade, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son dönemine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltındaGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında
Açık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandıAçık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandı

Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.