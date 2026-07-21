Gülistan Doku'nun son günlerini anlattı! Tanık ifadesi ortaya çıktı: "Hamile olduğunu düşündüm"

MYNET ÖZEL | Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasında yıllar sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sabah 5 ilde düzenlenen operasyonda eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Tüm Türkiye Doku soruşturmasını yakından takip ederken, dosyadaki tanık ifadesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Dosyada yer alan ifadede, Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önceki süreçte fiziksel durumunda belirgin değişiklikler gözlemlediğini anlattı.

"ÇOK ÜZGÜN, BİTKİN, SOLGUN VE ÇARESİZ"

İlbaş, ifadesinde Gülistan Doku'nun son haftalarda "çok üzgün, bitkin, solgun ve çaresiz" göründüğünü belirterek, ciddi şekilde zayıfladığını söyledi.

"MİDE BULANTISI YAŞIYORDU"

Tanık, Ocak 2019-Aralık 2019 dönemini tam hatırlayamadığını ancak bir gün Gülistan'ın çok hasta olduğunu, ayakta durmakta zorlandığını ve yoğun mide bulantısı yaşadığını ifade etti. İlbaş, bu nedenle kendisini hastaneye götürmek istediğini ancak Doku'nun bunu kabul etmediğini aktardı.

"GÜLİSTAN DOKU'NUN HAMİLE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

İfadesinde dikkat çeken bölümde ise İlbaş, "Hamile olabileceğini düşündüm" yönünde şüphe duyduğunu belirterek, Gülistan Doku'nun bu konuda kendisiyle herhangi bir bilgi paylaşmadığını ifade etti.

Tanık, bunun kendi gözlemlerine dayanan bir değerlendirme olduğunu, kesin bir bilgiye dayanmadığını da dile getirdi.

Soruşturma dosyasındaki bu ifade, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son dönemine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.