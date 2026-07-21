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Aman dikkat: Yemekle beraber bakterileri de yemeyin! Bu kural tamamen yanlış

Hiç yere düşen bir yiyeceği "5 saniye kuralı" uygulayarak yediniz mi? Evet, bu cümleyi hayatımızda en az bir kere duymuşuzdur. Peki bu kural gerçekten de hijyeni sağlıyor mu? Son yapılan araştırmalarla bu konu yeniden tartışma konusu oldu. Ortaya çıkan sonuçlar ezber bozacak cinsten.

Aman dikkat: Yemekle beraber bakterileri de yemeyin! Bu kural tamamen yanlış
Çiğdem Berfin Sevinç

Yere düşen bir yiyeceği hemen çöpe mi atarsınız, yoksa “5 saniye geçmeden aldım, bir şey olmaz” diyerek ağzınıza mı atarsınız? Pek çok insan bu taktiği uygulayarak yere düşürdükleri yiyecekleri yemeği tercih ediyor. Ancak bilmedikleri şey yediklerinin sadece yiyecek değil bakteri ve mikrop olduğu. Imperial College London'da aşı immünolojisi profesörü olan John Tregoning'in yaptığı araştırmalar, bakterilerin yiyeceğe bulaşmak için saniyelerce beklemesine gerek olmadığını gösteriyor.

BAKTERİLER NEREDEYSE ANINDA BULAŞABİLİYOR

Ekmek, karpuz ve jelibon gibi farklı yiyeceklerin fayans, çelik, ahşap ve halı gibi yüzeylere bırakıldığı araştırmada, bakteri geçişinin neredeyse anında başladığı görüldü.

En fazla geçişin ise karpuz gibi nemli yiyeceklerin fayans veya çelik gibi sert yüzeylere düştüğü durumlarda yaşandığı belirtildi. Yiyeceğin nemli olması, bakterilerin yüzeyden gıdaya geçmesini kolaylaştırabiliyor.

Aman dikkat: Yemekle beraber bakterileri de yemeyin! Bu kural tamamen yanlış 1

YÜZEYDE SAATLERCE KALABİLİYOR

Başka bir çalışmada, kirli bir yüzeye bırakılan bakterilerin saatler sonra bile yiyeceğe geçebildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, bazı bakterilerin yüzeyde yaklaşık 24 saat boyunca bulaşma riski taşıyabileceğine dikkat çekti.

Bu nedenle zeminin temiz görünmesi, üzerinde bakteri bulunmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle evcil hayvanların dışarıdan taşıyabileceği kirler, yiyeceğin düştüğü yüzeyle ilgili riski artırabiliyor.

SUYLA DURULAMAK YETERLİ OLMAYABİLİR

Yere düşen yiyeceği suyun altında hızlıca durulamak da tamamen temizlendiğini garanti etmiyor. Bakteriler yiyeceğin yüzeyine kısa sürede tutunabildiği için yalnızca suyla yıkamak yeterli olmayabilir.

Araştırmaların ortak sonucu, “5 saniye kuralının” güvenilir bir gıda hijyeni yöntemi olmadığı yönünde. Yere düşen yiyeceği tüketmemek, özellikle enfeksiyonlara karşı daha hassas kişiler için en güvenli seçenek olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı yemek
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