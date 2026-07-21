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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında
Melih Kadir Yılmaz

Gülistan Doku soruşturması Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmuş ve kendisinden haber alınamamıştı. Doku ailesi üyeleri kızlarından haber alamayınca durumu ekiplere bildirmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında 1

O dönem yapılan çalışmalarda Doku'nun izine rastlanamamıştı. Birçok iddia ve geçen zamanın ardından dosya yaklaşık 6 yıl sonra kapsamlı şekilde tekrar ele alındı.

ESKİ VALİ SONEL VE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmayla ilgili olarak en çarpıcı gelişme ise eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanması oldu. Tekrar ele alınan dosya kapsamında "delil karartma" iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında 2

Öte yandan Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de soruşturma kapsamında "kasten öldürme" ve "rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı" suçlamalarıyla tutuklandı. İki ismin de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanırken, soruşturmayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

TUNCAY SONEL'İN EŞİ DE ARALARINDA! 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
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