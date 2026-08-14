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Mahalle ayağa kalktı! Engelli genç kızla ilgili korkunç iddia: Boyacı, sucu, berber gözaltına alındı

Gaziantep’te 23 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç kızın zorla bir araca bindirilerek götürüldüğü ve cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyan mahalle sakinleri karakol önünde toplandı.

Mahalle ayağa kalktı! Engelli genç kızla ilgili korkunç iddia: Boyacı, sucu, berber gözaltına alındı

Gaziantep’te yaşanan olayda, ailesinin kayıp ihbarı üzerine bulunan engelli genç kızın anlattıkları soruşturmayı derinleştirirken, mahallede öfke büyüdü. Mahallede boyacı, sucu ve berber olarak çalışan 3 kişi ile berberin çırağı sağır ve dilsiz bir kıza tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı. Tecavüz iddiaları üzerine mahalle sakinleri polis karakolunun önüne gelerek şüphelerin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Şahinbey ilçesinin Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: 23 yaşındaki konuşma ve işitme engelli S.P. bakkala gitmek için evden çıktığı ancak geri dönmedi. Durumdan endişe eden ailesi çevreye sorduklarında kızın bir araca binerek uzaklaştığını öğrenince durumu polise bildirdi.

Mahalle ayağa kalktı! Engelli genç kızla ilgili korkunç iddia: Boyacı, sucu, berber gözaltına alındı 1

Sabah gazetesinin haberine göre; İhbar üzerine çalışma başlatan Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızı saatler sonra Vatan Mahallesinde buldu. Genç kız; annesine evden çıktıktan sonra daha önce tanımadığı bir erkek tarafından zorla beyaz renkli bir araca bindirildiğini, daha sonra tanımadığı şahsın daha araca bindiğini ve bilmediği yere götürüp kendisine tecavüz ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin boyacı M.Ş.E, (25), tesisatçı M.T. (27), berber S.B. (28) ile berberin kalfası F.R. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayı öğrenen mahalle karakolunun önüne gelerek şüphelerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Polis uzun süre vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Berber Boyacı Sucu Gaziantep cinsel saldırı
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