AK Parti ve MHP ile seçim pazarlığı yapıldı mı? DEM Parti’den çok sert tepki: “Bu kadar mı ucuz?”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, son dönemde siyasetin gündeminden düşmeyen “seçim pazarlığı” iddialarına ilişkin gündem yaratacak ifadeler kullandı. Erdoğan ve Bahçeli ile böyle bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirten Bakırhan açıklamasında “Bu Sayın Bahçeli'ye de, Sayın Erdoğan'a da haksızlık yapmaktır” ifadelerini kullandı.

T24’te katıldığı bir canlı yayında gazeteci Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan “seçim pazarlığı” iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ya bu Sayın Bahçeli'ye de, Sayın Erdoğan'a da haksızlık yapmaktır. Yani... yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin çok önemli bir partisinin başındaki bir insan... Yani gelip bizimle seçim pazarlığı mı yapacak? Bu kadar mı ucuz, bu kadar mı basit?

Bu düşünceyi aslında dile getirenler çok ucuzluk ve basitlik yapıyorlar. Emin olun böyle bir şey yok.

Yanı başımız kan deryası. İran'da ne olacağı belli değil, Suriye'de henüz rejim oturmadı, Irak'ta dengeler oturmadı, Türkiye'de bir yüzyıllık Kürt meselesi var.

Şimdi hegemonik ve emperyal, egemenlik, bölgesel güçlerin Orta Doğu'da oynamaya çalıştığı oyuna bakınca, bizim kendi ülkemizde Kürt'le barışmak, Kürt'le birlikte yürümek, bu meseleyi çözmek gibi bir başlığımızın olmasının neresi garip, nesi garip?"