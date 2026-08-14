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Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü

ASAL Araştırma ağustos ayı seçim anketini yayımladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 33,4 ile ilk, Yeni Parti yüzde 21,2 ile ikinci sırada yer aldı. CHP ise yüzde 9,2 ile DEM Parti’nin gerisinde kalarak dördüncü oldu.

Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü
Mehmet Hazar Gönüllü

Art arda yayımlanan seçim anketlerinden farklı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Yeni Parti’nin ilk sırada çıktığı MetroPOLL ve Gündemar anketlerinin ardından bu kez ASAL Araştırma’nın ağustos anketi kamuoyuyla paylaşıldı.

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26 İLDE 2 BİN KİŞİYLE YAPILDI

Anket 5-10 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.

Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü 1

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDA 12,2 PUAN FARK

Kararsızların dağıtıldığı sonuçlarda AK Parti yüzde 33,4 ile birinci sıraya yerleşti. Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 21,2 olarak ölçüldü. Böylece İki parti arasındaki fark 12,2 puan oldu. DEM Parti yüzde 9,5 ile üçüncü sırada yer alırken CHP yüzde 9,2 ile dördüncü oldu. İki parti arasındaki fark 0,3 puanda kaldı.

Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü 2

PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

1. AK Parti: Yüzde 33,4
2. Yeni Parti: Yüzde 21,2
3. DEM Parti: Yüzde 9,5
4. CHP: Yüzde 9,2
5. MHP: Yüzde 8,5
6. İYİ Parti: Yüzde 4,6
7. Zafer Partisi: Yüzde 3,3
8. Anahtar Parti: Yüzde 2,7
9. Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
10. Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5
11. Diğer: Yüzde 3,6

Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü 3

KARARSIZLAR VE OY KULLANMAYACAKLAR YÜZDE 32,6

Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenler dağıtılmadan önce toplam yüzde 32,6 olarak ölçüldü. Ham sonuçlarda AK Parti yüzde 22,5, Yeni Parti ise yüzde 14,3 oy aldı.

Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü 4

Son seçim anketinde farklı tablo: AK Parti ile Yeni Parti arasında 12 puan fark, CHP dördüncü 5

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