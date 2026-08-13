İki ankette de Yeni Parti ilk sırada: AK Parti ile fark dikkat çekti! CHP yüzde 3'ün altına düştü

Temmuz ayında yapılan iki seçim anketi gündem oldu. Her iki ankette de Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti ilk sıraya yerleşti.

GÜNDEMAR’DA FARK 11 PUANI AŞTI

Gündemar Araştırma, anketi 28-31 Temmuz tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 300 kişiyle yaptı. Kararsız, fikri olmayan ve protesto oyların dağıtıldığı araştırmada sıralama şöyle oluştu:

Yeni Parti: Yüzde 38,58 AK Parti: Yüzde 27,43 DEM Parti: Yüzde 7,57 Zafer Partisi: Yüzde 5,49 MHP: Yüzde 5,18 İYİ Parti: Yüzde 4,56 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,10 CHP: Yüzde 2,94

Yeni Parti, en yakın rakibi AK Parti’ye 11,15 puan fark attı. CHP’nin Yeniden Refah Partisi’nin gerisinde kalarak sekizinci sıraya düşmesi dikkat çekti.

METROPOLL’DE DE YENİ PARTİ BİRİNCİ

MetroPOLL'ün araştırması ise 18-23 Temmuz tarihleri arasında 28 ilde 1236 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtılmadan açıklanan sonuçlarda ilk sekiz sıra şöyle oldu:

Yeni Parti: Yüzde 30,3 AK Parti: Yüzde 22,4 DEM Parti: Yüzde 5,4 İYİ Parti: Yüzde 3,9 MHP: Yüzde 3,6 CHP: Yüzde 2,9 Zafer Partisi: Yüzde 2,6 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,7

Araştırmada kararsızların oranı yüzde 12,2, protesto oyların oranı yüzde 8,4, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2,1 olarak ölçüldü.

METROPOLL’DEN AÇIKLAMA

MetroPOLL, saha çalışmasının Yeni Parti kurulmadan önce başlayıp kuruluşun ardından tamamlandığını, bu nedenle kararsızları partilere dağıtmadan ham sonuçları yayımladığını açıkladı.