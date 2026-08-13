Kaz Dağları'nda yangın! Rüzgar şiddetini artırdı, yerleşim yerleri tehdit altında

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağlarının eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederken, siyah dumanlar Edremit körfezinin bir çok noktasından görülüyor.

RÜZGAR 70 KM KADAR ULAŞTI

Saat 14.00 sularında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde yangın çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de havadan yangına müdahale ettiği öğrenildi.

Jandarma da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır