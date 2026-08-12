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Genar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte AK Parti, CHP ve Yeni Parti'deki son durum

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından anketlerdeki oy oranları değişiklikler yaşandı. Genar'ın Temmuz ayı anketine göre AK Parti farklı şekilde ilk sıradaki yerini korurken, CHP ve Yeni Parti'nin oy oranları da dikkati çekti.

Genar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte AK Parti, CHP ve Yeni Parti'deki son durum

Yeni Parti'nin siyaset arenasına girmesinin ardından CHP ile oy oranlarının nasıl olacağı yakından takip ediliyordu. Seçim anketlerinde ilginç sonuçlar da çıkmaya devam ediyor. Genar'ın Temmuz ayındaki son seçim anketine göre, CHP ve Yeni Parti'nin oy oranlarının birbirine yakın olduğu görüldü.

AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 35,4

AK Parti ankette farklı bir şekilde ilk sıradaki yerini korudu. AK Parti yüzde 35,4 oy oranıyla birinci olurken, CHP yüzde 15,4'lük oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Ankette yüzde 14,5 ile Yeni Parti üçüncü sırada, yüzde 8,5 oy oranıyla MHP dördüncü sırada, yüzde 8,3 ile DEM Parti beşinci sırada yer aldı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 4,5 oldu.

Genar ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte AK Parti, CHP ve Yeni Parti deki son durum 1

Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 3,9 olurken, Anahtar Parti yüzde 2,7, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,2 oy oranıyla ankette yer aldı.

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seçim anket
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