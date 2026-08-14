TBMM'deki ömrü 19 ayda bitebilir: Yeni Yol Grubu'nun düşüşü Mustafa Bilici'ye bağlı!

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programı öncesinde yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin bugün AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Bilici’nin olası transferi yalnızca partilerin sandalye sayılarını değiştirmekle kalmayacak, Yeni Yol’un TBMM’deki grup statüsünü de sona erdirecek.

YENİ YOL KRİTİK SINIRDA

TBMM kayıtlarında Yeni Yol Partisi milletvekili olarak görünen Bilici, Gelecek Partisi kökenli isimler arasında yer alıyor. Yeni Yol’un Mecliste tam 20 milletvekili bulunuyor. Bu sayı aynı zamanda siyasi partilerin TBMM’de grup kurabilmesi için gereken alt sınır.

BİLİCİ AYRILIRSA SAYI 19’A İNECEK

Bilici’nin AK Parti’ye geçmesi halinde Yeni Yol’un milletvekili sayısı 19’a düşecek. Parti, başka bir milletvekilini saflarına katmaması durumunda Meclisteki grup hakkını kaybedecek. Yeni Yol’un tüzel kişiliği devam edecek ancak siyasi parti gruplarına tanınan imkanlardan yararlanamayacak.

"DÜŞME RİSKİ VAR"

Sözcü TV'ye konuşan Gazeteci Nergis Demirkaya da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Mustafa Bilici çerçeve yasaya imza atan Yeni Yol Grubu'ndan biriydi. Gelecek Partisi'nin fesih kararı daha yeni gerçekleşti. Milletvekilleri kendilerine artık bir yol çizecek. Bu çerçevede bir karar almış görünüyor. Biz bunu daha önce sormuştuk, sınırda Yeni Yol Grubu... Düşme riski var. Bize söyledikleri, Yeni Yol Grubu'nun iyi bir muhalefeti var. Meclis'in en küçük grubu ama etkili. Alınmış bazı sözler var anladığım kadarıyla, bağımsız olur başka partilerden vekiller olur. Malum CHP'den bir milletvekili uzun süre görev aldı. Muhalefet içi bir dayanışma var. Evet bir risk, grubun düşmesine yol açabilir ama bunu konuşmuş ve planlamasını yapmış görünüyorlar. Grubun devamı sürpriz olmaz."

AK PARTİ’NİN SANDALYE SAYISI 280 OLABİLİR

Öte yandan kulislerde adı geçen Mehmet Mustafa Gürban ve Ümit Dikbayır’ın da geçmesi durumunda AK Parti'nin sandalye sayısı 279’a çıkacak. Bilici de AK Parti’ye katılırsa bu sayı 280’e ulaşacak. Gözler, kuruluş yıl dönümü programında yapılacak açıklamalara çevrildi.

14 OCAK 2025’TE KURULDU

Yeni Yol Grubu, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin aynı çatı altında birleşmesiyle 14 Ocak 2025’te TBMM’de kuruldu. Üç parti kendi siyasi kimliğini korurken Meclis çalışmalarını ortak grup üzerinden yürütmeye başladı.