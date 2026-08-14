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iPhone X için bir dönem kapandı: Apple artık donanım servisi sunmayacak

Apple’ın 10. yıl için çıkardığı iPhone X, piyasaya sürülmesinden yaklaşık dokuz yıl sonra şirketin “obsolete” ürünler listesine eklendi. Bu kararla birlikte cihaz artık donanım servisi için uygun olmayacak ve servis merkezleri yedek parça temin edemeyecek.

iPhone X için bir dönem kapandı: Apple artık donanım servisi sunmayacak
Enes Çırtlık

Apple, iPhone tarihinin önemli modellerinden iPhone X için donanım desteğinde son aşamaya geçti. Şirket, 10. yıl iPhone modeli olarak piyasaya sürdüğü iPhone X’i eski ürünler listesine ekledi. Aynı listeye 2018 model 15 inç MacBook Pro da dahil edildi.

IPHONE X ARTIK DONANIM SERVİSİ ALAMAYACAK

GSMArena'ya göre, bir ürün Apple’ın eski ürünler listesine eklendiğinde artık donanım servisi için uygun kabul edilmiyor. Ayrıca onarım merkezleri bu cihazlar için yedek parça temin edemiyor.

iPhone X için bir dönem kapandı: Apple artık donanım servisi sunmayacak 1

Apple ürünleri genellikle şirket tarafından satışının durdurulmasının üzerinden yedi yıldan fazla süre geçtikten sonra bu listeye ekleniyor.

Mac ürünlerinde ise farklı bir uygulama bulunuyor. Gerekli parçaların mevcut olması koşuluyla Mac ürünleri, son satış tarihlerinden itibaren 10 yıla kadar batarya servisi kapsamına girebiliyor.

iPhone X için bir dönem kapandı: Apple artık donanım servisi sunmayacak 2

IPHONE X’İN SON YAZILIM GÜNCELLEMESİ IOS 16.7.16 OLDU

iPhone X’in aldığı son yazılım güncellemesi iOS 16.7.16 olarak kaldı. Eski ürünler listesine eklenen 2018 model 15 inç MacBook Pro’nun yazılım desteği ise macOS 15.7.7 ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
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