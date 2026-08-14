HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Tanımazlar" dedi, polis saçtan değil dosyadan tanıdı

Bursa’da 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 28 yaşındaki A.T., polisten kurtulmak için saçlarını kazıttı.

"Tanımazlar" dedi, polis saçtan değil dosyadan tanıdı

Bursa’da 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 28 yaşındaki A.T., polisten kurtulmak için saçlarını kazıttı. Ancak Güven Timleri’nden kurtulamadı. Ticari taksiyle kaçmaya çalışan firari, ekiplerin takibinde kıskıvrak yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.T.’nin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde saklandığı belirlendi.
Polis ekiplerinin operasyonu sırasında A.T., ticari taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Ancak ekiplerin dikkatinden kaçamayan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Yakalandığında ise firarinin "Kılık değiştirip kurtulurum" hesabıyla saçlarını kazıttığı ortaya çıktı. A.T.’nin polise yakalanmamak için saçlarını kazıttığını söylediği öğrenildi.
Saç değişti dosya değişmedi

Yapılan incelemede A.T.’nin, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 24 ayrı adli suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin saçları değişti, ulaşım aracı değişti ama sonuç değişmedi: Polis yakaladı, cezaevi adresi değişmedi.

"Tanımazlar" dedi, polis saçtan değil dosyadan tanıdı 1
"Tanımazlar" dedi, polis saçtan değil dosyadan tanıdı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk kez havalandı! 27 dakikalık uçuş 5 dolar bile tutmadıİlk kez havalandı! 27 dakikalık uçuş 5 dolar bile tutmadı
Ankara'da kazada hayatını kaybeden Medine öğretmen, toprağa verildiAnkara'da kazada hayatını kaybeden Medine öğretmen, toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.