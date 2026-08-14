27 dakikalık uçuşun elektrik faturası 5 doları bile bulmadı: En büyük bataryalı uçak ilk kez havalandı

Heart Aerospace, prototip tamamen elektrikli uçağı X1'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Engadget'te yer alan ve şirket tarafından verilen bilgilere göre X1, New York eyaletindeki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve tamamen bataryalarıyla çalışarak 27 dakika boyunca uçtu.

Uçuş sırasında 1.100 feet irtifaya ulaşan X1'in kalkış ve iniş dahil toplam elektrik tüketiminin maliyeti ise 5 doların altında kaldı. Yakıt maliyetleri düşünüldüğünde şirket, bu rakamı elektrikli uçakların potansiyel avantajlarından biri olarak öne çıkarıyor.

X1'in gerçekleştirdiği uçuş, United Airlines ve Air Canada yöneticilerinden de övgü aldı. Her iki havayolu şirketi de elektrikli uçakları filolarına eklemekle ilgileniyor.



Heart Aerospace X1

X1'İN ARDINDAN 30 KOLTUKLU ES-30 GELECEK

Heart Aerospace'ın planlarında X1'in ardından ES-30 bulunuyor. Sabit kanatlı ve 30 koltuklu olacak ES-30, hibrit bir model olarak bölgesel havalimanlarına hizmet vermek üzere tasarlanıyor.

Şirket, uçaklarının bugün Embraer ERJ gibi bölgesel kısa mesafeli uçuşlarda kullanılan turboprop uçaklara kıyasla çok daha ucuz bir hizmet sunabileceğini umuyor. ES-30 için hedeflenen tamamen elektrikli menzil 125 mil. Hibrit motor devreye girdiğinde ise bu mesafenin 500 mile çıkması planlanıyor.

Heart Aerospace'a göre maliyet avantajı yalnızca elektriğin jet yakıtından daha ucuz olmasından kaynaklanmayacak. Elektrik motorlarının daha düşük bakım ve işletme maliyetleri ile daha yüksek güvenilirliğinin de toplam maliyetleri aşağı çekmesi bekleniyor.

Şirket, ES-30'un başlangıçta tek pilotla işletileceğini ve gelecekte otonom hizmet sunabilecek hale gelebileceğini de düşünüyor.



Heart Aerospace X1

HEDEF 2031

Heart Aerospace, ES-30'u 2031 yılında hizmete sokmayı hedefliyor. Uçak geliştirme süreçleri dikkate alındığında bu tarih oldukça iddialı bir hedef olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki yıllarda Heart Aerospace yalnız olmayacak. Boom Supersonic, Harbour Air, ZeroAvia ve Rolls-Royce gibi şirketler de geleceğin havacılığına yönelik farklı projeler üzerinde çalışıyor.

Heart Aerospace X1

Elektrikli uçuşların geleceğindeki temel soru işaretlerinden biri ise bataryalar. Bu uçakların yaygınlaşabilmesi, günümüzde kullanılan bataryalara kıyasla çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve daha hafif bataryaların geliştirilmesine bağlı.