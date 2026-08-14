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iPhone Ultra için alışılmadık lansman planı: İlk etapta yalnızca ABD'de satılabilir

Apple’ın katlanabilir iPhone Ultra modelini 8 Eylül’de tanıtacağı ancak cihazın iPhone 18 Pro modelleriyle aynı anda satışa çıkmayacağı öne sürüldü. Yeni iddiaya göre ilk satış yalnızca ABD’de başlayacak.

iPhone Ultra için alışılmadık lansman planı: İlk etapta yalnızca ABD'de satılabilir
Enes Çırtlık

Apple’ın katlanabilir iPhone modeli için tanıtım ile satış tarihi arasında dikkat çekici bir fark oluşabilir. Avustralya kaynaklı yeni bir rapor, iPhone Ultra’nın 8 Eylül’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte gösterileceğini ancak diğer modellerle aynı anda piyasaya sürülmeyeceğini iddia ediyor.

Rapordaki iddialara göre iPhone Ultra, ilk olarak yalnızca ABD’de satışa çıkacak. Daha sonra Çin’in de aralarında bulunduğu birkaç önemli pazarda satışa sunulacak. Avustralya ise ilk satış ülkeleri arasında yer almayacak.

APPLE FİYATI TANITIMDA AÇIKLAMAYABİLİR

Rapordaki bir diğer dikkat çekici iddia, Apple’ın 8 Eylül etkinliğinde iPhone Ultra’nın fiyatını açıklamayacağı yönünde. Buna göre şirket, etkinlik sırasında yalnızca cihazı gösterecek ve fiyatını açıklamayacak.

Katlanabilir modelin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’ten daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Avustralya fiyatının, ülkede 2.999 Avustralya dolarına satılan Samsung Galaxy Z Fold8’den “700 Avustralya dolarına kadar” daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Bu durumda iPhone Ultra’nın fiyatı 3.699 Avustralya dolarına, yani yaklaşık 2.613 dolara ulaşabilir.

iPhone Ultra için alışılmadık lansman planı: İlk etapta yalnızca ABD de satılabilir 1

GECİKMENİN MERKEZİNDE MENTEŞE VE KATLANABİLİR EKRAN VAR

Rapora göre sınırlı satış planının arkasında üretim sorunları bulunuyor. Apple’ın tedarikçilerinin üretim doğrulama testlerinde beklenenden daha fazla sorunla karşılaştığı, özellikle menteşe ve katlanabilir ekranın problem yaratan başlıca bileşenler olduğu iddia ediliyor.

Seri üretimin başlangıçta haziran ayında başlaması planlanırken tarih önce ağustosa ertelendi. Son iddialara göre üretim başlangıcı bir kez daha ileriye kaydırıldı.

Foxconn’un temmuz ayının sonlarında bile seri üretim planlarında “ayarlamalar” yaptığı belirtiliyor. İsmi açıklanmayan bazı kaynaklar ise mühendislik doğrulama sürecinin iki aylık ek bir gecikmeye yol açabileceğini öne sürüyor.

RAPORDAKİ İSİMLENDİRME SORU İŞARETİ YARATIYOR

Bununla birlikte söz konusu iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor. Raporda iPhone Ultra’dan “iPhone Fold” olarak da bahsediliyor ve metin, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra ve iPhone Fold’un dört ayrı cihaz olarak 8 Eylül’de tanıtılacağı izlenimini veriyor.

iPhone Ultra için alışılmadık lansman planı: İlk etapta yalnızca ABD de satılabilir 2

Ancak GSMArena'da aktarılan son söylentilere göre iPhone Ultra ve iPhone Fold iki ayrı model değil; iPhone Ultra’nın kendisi katlanabilir iPhone olarak değerlendiriliyor. Bu karışıklık da rapordaki diğer iddiaların kesinleşmiş bilgiler olarak ele alınmaması gerektiğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone katlanabilir telefon
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