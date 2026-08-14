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AK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacak

AK Parti’de bugün yine dikkat çeken transferler olacak. CHP’li Belediye Başkanları Erol Karadere ile Saim Zileli ve milletvekilleri Mehmet Mustafa Gürban ve Ümit Dikbayır’a bugün AK Parti rozeti takılacak.

AK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacak

Vatandaşların oylarıyla belediye başkanı ve milletvekili seçilenler, kimseye aldırış etmeden parti değiştirmeye devam ediyor. AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümü olan bugün Ankara’da kutlama yapacak. Etkinliklerde yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine geçecek iki belediye başkanına ve iki milletvekiline rozet takacak.

TBMM’ye İYİ Parti çatısı altında giren ve partisinden ihraç edildikten bir süre sonra CHP rozeti takan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, AK Parti’ye geçecek. Dün akşam partisinden istifa eden İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da iktidar partisine transfer olacak. İki ismin gelişinin ardından AK Parti’nin Meclis’teki vekil sayısı 279’a yükselecek.

AK Parti’ye 4 yeni transfer! Erdoğan rozetlerini takacak 1

AK PARTİ İL BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanlarından biri, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Giresun’un Espiye ilçesi Belediye Başkanı Erol Karadere. Diğeri ise yine CHP’den istifa eden Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Saim Zileli. Zileli’nin geçtiğimiz günlerde AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile görüşmesi transferin yaşanacağını ortaya çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Belediye başkanı Milletvekili Ümit Dikbayır ak parti
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