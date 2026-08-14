PKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendi

PKK’lılar serbest mi kalacak? Süreç nasıl işleyecek? Bu soruların yanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Süreç yasanın ardından “cezaevlerindeki hükümlüler”, “tutuklular”, “firari ve haklarında yakama kararı bulunanlar” olmak üzere 3 kategoride ele alınacak.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından gözler, 18 kampta barınan 3 bin 800 PKK’lı teröristin adli işlemleri ve silahların teslimi sürecine çevrildi. PKK’lıların toplu teslim olmaları halinde adliyelerde yığılma ve iş yoğunluğunun önüne geçebilmek için işlemler 3 kategoride ele alınacak.

Suça bulaşmamış, silahlı terör saldırılarında yer almadığı belirlenen, silahlı terör örgütü üyeliği, örgüt kurma yönetme, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefet, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından mahkum olup cezaları Bölge İstinaf Mahkemeleri ve Yargıtay’ca onanıp kesinleşen hükümlülerin dosyaları, mahkum oldukları ilin infaz hakimliklerince ele alınacak. İnfazları durdurulup haklarında verilen mahkûmiyet kararı çerçeve yasaya göre yeniden uyarlanıp tahliyelerine karar verilecek.

Aynı suçlardan tutuklanan, ancak yargılamaları halen devam ettiği için dosyaları kesin hükme bağlanmayan tutuklularla ilgili yasa uyarlamasını ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandıkları ağır ceza mahkemeleri ele alacak. Mahkemeler infaz durdurma ve tahliye kararlarını verecek. Haklarında karar verilen, dosyası istinaf ve Yargıtay aşamasında olanların dosyaları da istinaf ve Yargıtay’ın ilgili ceza dairesince incelenecek, yeni yasaya uyarlama yapılarak karar verilecek. İstinaf ve Yargıtay, uyarlama yapılması için yerel mahkeme kararını bozma gerekçesi yapmayacak. Doğrudan kendisi yasayı uygulayarak dosyayı kesin hükme bağlayacak.

YURT DIŞINDAKİ PKK’LILAR

En çok merak edilen ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari PKK’lıların hukuki durumu. Gerek dağ kadrosunda gerekse örgütün Avrupa yapılanmasında yer alan örgüt üyeleri hakkında dava ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmadığı için yakalamayı çıkaran il cumhuriyet başsavcılıkları dosyaları doğrudan ivedilikle ele alacak. Teslim olan PKK’lının ifadesi alındıktan sonra aynı gün terör suçları soruşturma bürosu savcılarınca haklarında iddianame hazırlanarak terör ihtisas ağır ceza mahkemesine dava açılacak. Dava açıldıktan sonra ağır ceza mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırıp çerçeve yasa kapsamında serbest bırakacak.

PKK’NIN SİLAHLARI 35 YERALTI TÜNELİNDE GİZLİ

Nefes gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre; İstihbarat kaynaklarının raporlarına yansıyan verilere göre, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarında cephanelik ve mühimmat deposu olarak kullanılan 35 farklı noktadaki yeraltı tünellerinde ısıya güdümlü yeni nesil zırh delici füzelerden, değişik çap ve ebatta havan topları, geçmiş yıllarda sınır karakollarına saldırılarda kullanılan bombalı maket uçaklar, ABD yapımı yeni nesil piyade tüfekleri bulunuyor. Bu silahların yüzde 80’i ABD’nin Suriye’ye gönderdiği yardım silahları.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarının gerek sahadan gerekse yakalanan veya teslim olan teröristlerin itiraf ve ifadelerinden yola çıkarak hazırladığı raporda terör örgütünün elinde yeni nesil ABD ve İsveç menşeli silah ve mühimmatlara dikkat çekildi.

Silahlar arasında İsveç menşeli yeni nesil AT-4 zırh delici tanksavar füzesi, omuzdan ateşlemeli RPG-7 roketatar, ABD menşeli Carabina M-4 piyade tüfeği, M-16 ve M-15 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, M-1 keskin nişancı tüfeği, lazer nokta işaretleyici, gece görüş gözlüğü, 60’lık ve 82 mm’lik hava topları, geri tepmesiz, top, omuzdan ateşlemeli M-79 tanksavar füzesi zırhlı askeri araçlara karşı kullanılan Law silahı bulunuyor. Yine SA-7 hava savunma füzesi, 107 milimetre Katyuşa füzesi, 40 milimetrelik bomba atar, Uzi tabancalar, ısıya güdümlü Strella, Stinger, İgla ve Rus menşeli Konkurs füzeleri, etkili menzili 2 kilometreye kadar uzayabilen Fransız menşeli Milan tanksavar füzesi, hava savunma silahı Doçka uçaksavar, Biksi ağır makineli tüfek, Kannas olarak da bilinen Dragunov keskin nişancı suikast tüfeği, Polonya menşeli saldırı ve savunma tipi el bombaları da var.