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Sinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi

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Sinop'ta denize giren bir vatandaş, suda bulduğu roket veya füze parçasına benzeyen şüpheli cismi kucaklayarak kıyıya çıkardı.

Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan insansız hava aracı (dron), insansız deniz aracı, füze ve roket parçaları Karadeniz kıyılarını etkilemeye devam ediyor.

DENİZDE YÜZERKEN FARK ETTİ

Bu olayların son örneği dün Sinop'ta yaşandı. Kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içinde şüpheli bir cisim fark etti.

KUCAKLAYIP SAHİLE TAŞIDI

Vatandaşın kucaklayarak sahile çıkardığı cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Sinop ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi 1

Bulunan cismin mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Önceki gün de Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde benzer nitelikte bir mühimmat parçası bulunmuş, farklı zamanlarda Karadeniz kıyısındaki diğer illerde dron, insansız deniz aracı, füze ve roket parçaları sahile vurmuştu.

Sinop ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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