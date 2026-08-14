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Küçükçekmece'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de kafeye gelen motosikletli şüpheli, oyun oynayan bir kişiye ve işletme sahibine silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye gelen motosikletli şüpheli, kafenin üst katına çıkarak oyun oynayan bir müşteriye belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

Küçükçekmece de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı 1

Şüpheli, kaçtığı sırada merdivenlerde karşılaştığı işletme sahibi Cumali K.’ya da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Küçükçekmece de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı 2

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen müşteri ile işletme sahibi Cumali K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece de kafede silahlı saldırı: 2 yaralı 3

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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