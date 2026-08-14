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Axios: "Trump’ın damadı Kushner, İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor"

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'ın Gazze meselesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere gelecek hafta İsrail’i ziyaret etmeyi planladığını öne sürdü.

Axios: "Trump’ın damadı Kushner, İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'ın Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin görüşmeler yapmak üzere gelecek hafta İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü.

Axios: "Trump’ın damadı Kushner, İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor" 1

ABD MEDYASINDAN KUSHNER İDDİASI

ABD merkezli haber sitesi Axios'un plan hakkında bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı haberde, ziyaretin Kushner'ın ocak ayından bu yana İsrail'e yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtildi. Ziyaret kapsamında Kushner ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü ve Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nda "yüksek temsilci" olarak görevlendirdiği Nikolay Mladenov’un İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile diğer üst düzey yetkililerle görüşmesinin planlandığı kaydedildi.

Axios: "Trump’ın damadı Kushner, İsrail’e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor" 2

İSRAİL’E RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Kushner'ın ayrıca Gazze meselesinde rol oynayan bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere Orta Doğu'daki diğer ülkelere de seyahat edebileceği belirtildi. Haberde ziyaretin Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu'nun Gazze’deki barış planının bir sonraki aşamasını hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşeceğinin altı çizildi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinin Gazze planının bir sonraki aşamasının uygulanmasını geciktirmesinden endişe ettiği öne sürüldü.

Trump, yaklaşık iki hafta önce Barış Kurulu'nun Hamas ile silahsızlanma ve Gazze'nin sivil ve güvenlik yönetiminin yeni bir Filistinli teknokrat hükümete devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump abd
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