Ayakkabı Dünyası'nın sahibi gözaltında; "Kuriş" operasyonunda Armine dahil 32 şirketin adı geçiyor!

"Alihan Kuriş suç örgütüne" yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Şirketlerin kayıt ve faaliyet adresleri incelendiğinde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemlerin ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.
İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.
Özellikle Sakarya’da;
• Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12,
• Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4,
• Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410,
• Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1
adreslerinin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı belirlendi.
İstanbul’da da Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.
Bu adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görüldü. Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerin aynı adresleri kullanmaları, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşmaları ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle listelendi:
Söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Şirketler hakkında yapılacak hukuki değerlendirmelerin, soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlarca gerçekleştirileceği kaydedildi.
DHA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri C., Süleyman K., Recep O., Şeref T., Mehmet Hilmi M., Nezih Murat B., Metin G., Hilmi Ş., Süleyman Hilmi D., Yunus A., Yusuf B., Ahmet G., Muharrem Hilmi A., Mehmet A., Muhammed D., Mehmet B., Ahmet Ş., Ömer Y., Abdulkerim E., İsa Ç., Cevat B., Zeki A., Ahmet E., Hüseyin T., Mehmet K., Mehmet T., Mustafa G. ve İsmail Hakkı A. ve Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.
- Mehmet Akbacakoğlu
Öte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
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