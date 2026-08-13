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Ayakkabı Dünyası'nın sahibi gözaltında; "Kuriş" operasyonunda Armine dahil 32 şirketin adı geçiyor!

"Alihan Kuriş suç örgütüne" yönelik operasyonda birçok şirkete el kondu. Suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere yönelik yapılan çalışmalarda 32 şirket tespit edildi. Söz konusu şirketler arasında Ayakkabı Dünyası, Armine Giyim gibi ünlü markalar da bulunuyor. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu da yer alıyor.

Ayakkabı Dünyası'nın sahibi gözaltında; "Kuriş" operasyonunda Armine dahil 32 şirketin adı geçiyor!

"Alihan Kuriş suç örgütüne" yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.

ŞİRKET VE VARLIKLARA YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA 14'ER ŞİRKET; ANKARA, ANTALYA, BOLU VE KOCAELİ DE VAR

Şirketlerin kayıt ve faaliyet adresleri incelendiğinde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemlerin ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi.

AYNI ADRESLERDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOK SAYIDA ŞİRKET

Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.

Özellikle Sakarya’da;
• Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12,
• Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4,
• Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410,
• Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1
adreslerinin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı belirlendi.

İstanbul’da da Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.

Bu adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

İNŞAAT, GIDA, SAĞLIK, TURİZM, TEKSTİL VE KUYUMCULUK DAHİL ÇOK SAYIDA SEKTÖR

Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görüldü. Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerin aynı adresleri kullanmaları, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşmaları ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle listelendi:

  1. ELF Yapı Anonim Şirketi
  2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
  3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
  4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
  5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
  6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
  10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
  14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
  15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
  18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
  21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
  22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
  23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
  24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
  25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
  26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
  28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
  29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
  32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şirketler hakkında yapılacak hukuki değerlendirmelerin, soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlarca gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÜNLÜ FİRMANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINDA

DHA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri C., Süleyman K., Recep O., Şeref T., Mehmet Hilmi M., Nezih Murat B., Metin G., Hilmi Ş., Süleyman Hilmi D., Yunus A., Yusuf B., Ahmet G., Muharrem Hilmi A., Mehmet A., Muhammed D., Mehmet B., Ahmet Ş., Ömer Y., Abdulkerim E., İsa Ç., Cevat B., Zeki A., Ahmet E., Hüseyin T., Mehmet K., Mehmet T., Mustafa G. ve İsmail Hakkı A. ve Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ayakkabı Dünyası nın sahibi gözaltında; "Kuriş" operasyonunda Armine dahil 32 şirketin adı geçiyor! 1

- Mehmet Akbacakoğlu

Öte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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