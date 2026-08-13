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Komşuda Batı Nil virüsü alarmı! Vaka sayısı 110, ölü sayısı 9'a yükseldi

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarındaki artış dikkat çekti. 5-12 Ağustos tarihleri arasında 45 yeni vaka tespit edilirken, yıl başından bu yana toplam vaka sayısı 110'a yükseldi.

Komşuda Batı Nil virüsü alarmı! Vaka sayısı 110, ölü sayısı 9'a yükseldi

Yunanistan'da bir haftada 45 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 5-12 Ağustos'ta ülkede 45 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Komşuda Batı Nil virüsü alarmı! Vaka sayısı 110, ölü sayısı 9 a yükseldi 1

BAŞKENT VE ÇEVRESİ RİSK ALTINDA

Böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 110'a yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 9 olduğu belirtildi.

Komşuda Batı Nil virüsü alarmı! Vaka sayısı 110, ölü sayısı 9 a yükseldi 2

Batı Nil virüsünün en çok görüldüğü bölge başkent Atina ve çevresinin de içinde bulunduğu Attika bölgesi oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü Yunanistan hastalık ölü vaka
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