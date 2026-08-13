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Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı

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Muğla'da facianın eşiğinden dönüldü! Fethiye'deki bir gezi teknesinin mutfak bölümünde yangın çıktı. 115 yolcu can yeleklerini giyerek suya atladı. Teknenin ise büyük bir kısmı yanarak batmaya başladı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı 1

MUTFAK KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Katrancı Koyu’nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı.

Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı 2

SUYA ATLADILAR

Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı 3

TEKNE BATMAYA BAŞLADI

Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı 4

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı 5

Gezi teknesinde yangın! 115 yolcu suya atladı 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla gezi tekne
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