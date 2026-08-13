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Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler

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Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. 80 adreste arama işlemi yapılırken ele geçirilen paralar dudak uçuklattı. Paraların kilitli kasalara, zarflara özenle saklandığı görüldü.

Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyona, para görüntüleri damga vurdu.

Soruşturmanın söz konusu suç örgütünün hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi.

OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, MİLYARCA LİRACLIK TİCARİ HACİM...

Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi.

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PARA GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında operasyon yapılan adreslerde yüksek miktarda para da ele geçirildi. Tomar tomar dolar ve Euro'ların kilitli bir kasadan çıkarıldığı anlar dikkat çekti.

İşte o anlardan dikkat çeken kareler:

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 1

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 2

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 3

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 4

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 5

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 6

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 7

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 8

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 9

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 10

Tomar tomar paralar kilitli kasadan çıktı! Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda dudak uçuklatan görüntüler 11

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Anahtar Kelimeler:
Euro para dolar
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