ABD savaş gemisinde alarm! Askerler atlamaya çalıştı

250 gündür denizde olan ABD'nin dev uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de ortaya atılan intihar iddiaları, savaşın cephe gerisindeki askerler üzerindeki ağır yükünü bir kez daha gözler önüne serdi. Orta Doğu'da konuşlandırılan Lincoln'de görev yapan yaklaşık 5 bin asker ve deniz piyadesinin, uzatılan görev süreleri ve ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle büyük bir zihinsel kırılma yaşadığı bildirildi.

Askeri yayınlar yapan medya kuruluşları Navy Times ve Stars and Stripes'ın aktardığı bilgilere modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılabilecek şekilde 250 gündür kesintisiz olarak denizde olan gemide çok sayıda asker bir intihar girişimi olarak denize atlamaya çalıştı.

Eşinin denizdeki görevinin uzatılması sonrası gemiden atlamaya çalıştığını anlatan bir kadın, "Korkuyor. Onursuz terhis edileceğini düşünüyor ve sadece tükenmiş olduğu için 13 yıllık kariyerinin bir anda mahvolacağından endişeleniyor" dedi.

SEFALET SEVİYESİNDEKİ KOŞULLAR

Kaliforniya Temsilcisi Demokrat Kongre Üyesi Mike Levin, gemideki yaşam şartlarını "skandal" olarak niteledi.

Levin, askerlerin haftalardır sıcak su yüzü görmediğini, tuvaletlerin bozuk, duşların küflü olduğunu ve çamaşırhanelerin çalışmadığını belirtti.

Hijyen malzemelerinin tükendiğini vurgulayan Levin, askerlere bir öğünde yalnızca "pilav ve tortilla" verildiğini dile getirdi.

AİLELERDEN DONANMA YÖNETİMİNE TEPKİ

USS Abraham Lincoln'de görev yapan askerlerin aileleri, geçen perşembe San Diego'da Donanma yöneticileriyle yapılan toplantıda endişelerini dile getirdi.

Yaklaşık 200 asker yakının katıldığı basına kapalı toplantıda bir kadının, eşinin aynı gün kendisine gönderdiği "Yarın uyanmamayı umuyorum" şeklindeki mesajı gösterdiği aktarıldı.

Toplantıda ABD Donanma Bakan Vekili Hung Cao ve diğer üst düzey yetkililer, ailelerin sorularıyla karşı karşıya kaldı. Toplantıya katılan bir kadın, Cao'ya Donanma'nın ailelerle yönetim arasındaki "güveni yıktığını" söyledi.

DONANMA İDDİALARI YALANLADI

İngiliz gazetesi The Guardian'ın denize atlama girişimlerine ilişkin iddiaları sorması üzerine bir ABD Donanması yetkilisi açıklama yaptı.

Yetkili, "Uzayan görev süresinin askerlerimiz ve aileleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunun farkındayız ve gösterdikleri dayanıklılık, yaptıkları fedakarlıklar için minnettarız" dedi.

Bununla birlikte yetkili, ellerindeki resmi kayıtlara göre gemide intihar düşüncesi veya intihar girişimlerinde bir artış tespit edilmediğini savundu.

Savaş nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar olduğunu doğrulayan donanma, şu an gemide din adamları ile danışmanlardan oluşan bir psikolojik destek ağının mevcut olduğunu iddia etti. (Kaynak: Nefes)