Google Pixel 11 serisi tanıtıldı: Pro modellerde 120x zoom, fiyatlar 899 dolardan başlıyor

Google, 11. nesil Pixel telefonlarını tanıttı. Pixel 11, Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL; yenilenen kamera sistemleri, geliştirilmiş dayanıklılık ve yeni Google Tensor G6 işlemciyle geliyor.

Yeni işlemci, en güncel Gemini Nano modelini çalıştırırken telefonlar Gemini Intelligence için tasarlandı. Google, yeni modellerde zaman kazandırmaya yönelik kişisel yardım ve yeni kamera deneyimlerini öne çıkarıyor.

Üç model de 256 GB depolamayla başlıyor.

PRO MODELLERDE 120X YAKINLAŞTIRMA

Pixel 11'in kamera çubuğunun kalınlığı yüzde 40 azaltıldı. Google'a göre telefon, Made by Google kılıfıyla kullanıldığında kamera çıkıntısı neredeyse ortadan kalkıyor ve düz yüzeylerde sallanmıyor.

Pixel 11; Pistachio, Hibiscus, Frost ve Obsidian renk seçenekleriyle sunuluyor.

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL ise 3.600 nit'e kadar parlaklık sunan Super Actua ekranla geliyor. Yeni ekran kaplamasının önceki nesle kıyasla iki kattan fazla çizilme direnci sunduğu belirtiliyor. Pro modeller Canyon, Fog, Olive ve tamamen mat Obsidian renklerinde sunulacak.

Pixel 11'in yeni ve daha büyük 48 megapiksel ana sensörünün yüzde 56 daha fazla ışık hassasiyeti sağladığı belirtiliyor. Tensor G6 sayesinde 5x telefoto lens, 30x Super Zoom'u destekliyor.

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL'da ise yeni bir ana kamera sensörü bulunuyor. Yenilenen 48 megapiksel telefoto kamera, yüzde 30 daha fazla ışık hassasiyeti sunan daha büyük bir görüntü sensörüne sahip.

Pro modellerde Portre Modu 5x yakınlaştırmada kullanılabiliyor. Tensor G6 ve yeni görüntüleme modelleri sayesinde Pro Zoom özelliği 120x'e kadar çıkıyor.

Google ayrıca yenilenen görüntü sinyali işlemcisi, yazılım ve sensörlerle Night Sight'ın aynı görüntü kalitesini koruyarak 4,5 kata kadar daha hızlı çekim yapabildiğini belirtiyor.

HİLİGHT İLE TELEFONU ÇEVİRMEDEN BİLDİRİM GÖRÜLEBİLECEK

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL'ın yeni özelliklerinden biri de HiLight oldu.

Kamera flaşının çevresine yerleştirilen renkli LED ışıklar, telefon ekranına bakmadan belirli bilgilerin görülebilmesini sağlıyor. Örneğin Gemini kullanılırken ışıklar, sistemin dinlediğini, düşündüğünü veya yanıt verdiğini farklı desenlerle gösterebiliyor.

Gelen aramalarda belirli kişilere özel renkler de atanabiliyor. Google, gelecekte favori kişilerden gelen mesaj bildirimleri gibi yeni HiLight özellikleri eklemeyi planlıyor.

Pixel 11 ve Pixel 11 Pro ayrıca Qi 2.2 ile 25W uyumluluğu sunuyor. Pixel 11 Pro XL'ın kablolu şarjla 15 dakikada 15 saatlik pil kullanımına ulaşabildiği belirtiliyor.

TENSOR G6 İLE YAPAY ZEKÂ İŞLEMLERİ HIZLANDI

Üç telefon da Google'ın şimdiye kadarki en hızlı ve güçlü işlemcisi olarak tanımladığı Tensor G6'dan güç alıyor.

Google'a göre yeni işlemcinin CPU'su internette gezinmeyi yüzde 25, uygulamaların açılmasını ise yüzde 15 hızlandırıyor.

Tensor G6 ayrıca yüzde 50 daha fazla TPU hesaplama kapasitesi sunuyor. En güncel Gemini Nano modeliyle birlikte cihaz üzerindeki yapay zekâ işlemlerini 3,5 kata kadar daha hızlı gerçekleştirirken 3,5 kata kadar daha az enerji kullanabiliyor.

Yeni Titan M3 güvenlik çipi ile Tensor G6, Pixel'in güvenlik sisteminde birlikte çalışıyor. Google ayrıca güvenli önyükleme sürecine kuantum sonrası kriptografi getirdiğini belirtiyor.

Google, Counterpoint Research'ün yeni raporuna dayanarak Pixel'deki yapay zekâ deneyiminin telefonlarda en yüksek gizlilik korumasını sunduğunu belirtiyor.

Pixel 11, Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL yedi yıl boyunca işletim sistemi, güvenlik ve Pixel Drop güncellemeleri alacak.

Pro modeller ayrıca daha yüksek Gemini kullanım limitleri, 5 TB bulut depolama alanı ve Google Health Premium'u içeren altı aylık Google AI Pro ile geliyor.

Pixel 11, Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL sırasıyla 899 dolar, 1.099 dolar ve 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Üç model de 20 Ağustos'ta Google Store ve perakende ortaklarının mağazalarında yerini alacak.

PIXEL 11 FOLD VE DAHASI DA TANITILDI

Google, Pixel 11 serisinin yanında yeni katlanabilir akıllı telefonu Pixel 11 Fold, Pixel Tag ve Pixel Watch 5'i de tanıttı.