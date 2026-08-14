HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü. Öte yandan kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir'de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U.'ya (14) çarptı.

Balıkesir de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı 1

BALIKESİR'DE FECİ KAZA

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U., olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı 2

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir de feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

Öte yandan kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de işlenen biber gazlı cinayet kameradaKayseri’de işlenen biber gazlı cinayet kamerada
Trump’ın damadı Kushner İsrail’e ziyaret gerçekleştirecekTrump’ın damadı Kushner İsrail’e ziyaret gerçekleştirecek

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Kuriş operasyonunda ünlü markalar

Kuriş operasyonunda ünlü markalar

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Klibi gündemdeydi! Müstehcenlik soruşturması açıldı

Klibi gündemdeydi! Müstehcenlik soruşturması açıldı

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.