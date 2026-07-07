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200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahşiş almak amacıyla sünnet konvoyunun önünü kesti, 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya neden oldu. Olay yerinden kaçan motosikletli kurye polis ekiplerince yakalandı ve idari para cezası uygulandı.

200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı

Olay, 5 Temmuz Pazar günü Serdivan ilçesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurallara uygun şekilde kol halinde seyreden bir sünnet konvoyunun önüne kırarak bahşiş almak isteyen motosikletin sürücüsü A.G., aracından indi.

Motosikletlinin trafiğin akışını birden kesmesi üzerine konvoyda bulunan otomobiller birbirine girdi.

200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı 1

ZİNCİRLEME KAZA OLUŞTU!

3 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada, araçlar içerisinde bulunan 1'i bebek toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı 2

Motosikletinden inip bahşiş almak için otomobile doğru yürüdüğü esnada arkadaki araçların çarpıştığını fark eden kurye A.G., hiçbir şey olmamış gibi tekrar motosikletine binerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavileri olay yerinde tedbir amaçlı gerçekleştirilirken, yaşanan o tehlikeli anlar ve kuryenin kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı 3

101 BİN TL CEZA KESİLDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren motosikleti ve sürücüsü A.G.'yi kısa sürede tespit etti.

Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Grup halinde sürerken diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak ve trafiği engellemek", "Tehlikeli şerit değiştirmek" ve "Araç üzerindeki tadilatı ruhsata işletmemek" maddelerinden toplamda 101 bin TL idari para cezası kesildi.

Uygulanan para cezasının yanı sıra, sürücü A.G.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Söz konusu motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ayrıca şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı 4

200 liralık bahşiş zarfı istedi, 101 bin lira ceza yedi! Zincirleme kazaya neden olup kaçtı 5


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya motosiklet sürücüsü zincirleme kaza
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