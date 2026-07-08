Tesla Optimus’ta çalışan bilim insanından insansı robot girişimi

İnsansı robot yarışında odak çoğunlukla ABD ve Çin merkezli şirketlerdeydi. Ancak UMA, bu yarışa Avrupa’dan katılmak istiyor. Şirketin hedefi; üretim tesisleri, lojistik depoları ve daha uzun vadede evler için genel amaçlı, yapay zeka destekli insansı robotlar geliştirmek.

TESLA AUTOPILOT’TAN HUGGİNG FACE’E UZANAN KARİYER

Rémi Cadène, yaklaşık üç yıl Tesla’da çalıştı. Bu dönemde şirketin Autopilot grubunda, hem sürücü destek yazılımlarının hem de Tesla’nın insansı robotu Optimus’un arkasındaki yapay zeka sistemleri üzerinde görev aldı.

Cadène, 2024’ün başlarında Tesla’dan ayrılarak yapay zeka platformu Hugging Face’e geçti. Burada açık kaynak robotik kütüphanesi LeRobot’un geliştirilmesine liderlik etti.

LeRobot, yaklaşık bir yılda sıfırdan 12 binden fazla GitHub yıldızına ulaştı ve robotik alanında temel altyapılardan biri haline geldi.

UMA NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

UMA, Universal Mechanical Assistant ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor.

Paris merkezli girişim, Aralık 2025’te gizlilik modundan çıktı. Şirket, Cadène ve üç kurucu ortakla birlikte kuruldu. Bu ekipte eski Hugging Face mühendisi Simon Alibert ve robot tasarımcısı Rob Knight da yer aldı.

UMA; Greycroft, Relentless ve Unity Growth gibi girişim sermayesi şirketlerinden destek alıyor. Ayrıca Yann LeCun, Datadog CEO’su Olivier Pomel ve Hugging Face kurucu ortağı Thomas Wolf gibi yapay zeka dünyasından isimler de şirkete melek yatırımcı olarak destek verenler arasında bulunuyor.

NORTHSTAR NASIL BİR ROBOT OLACAK?

UMA’nın planı, Northstar adlı hafif bir insansı robot geliştirmek.

Şirketin hedeflediği kullanım alanları ilk aşamada üretim tesisleri ve lojistik depoları olacak. Daha sonra ev kullanımı da planlar arasında yer alıyor.

UMA’nın farkı, ilk pazar olarak ABD ya da Çin yerine Avrupa’yı seçmesi. Cadène’e göre Avrupa’da iş gücü maliyetleri çok yüksek ve demografik eğilimler nedeniyle ciddi talep oluşacak. Şirket, yaşlanan iş gücü ve yoğun sanayi tabanını Avrupa için önemli fırsatlar olarak görüyor.

İLK PİLOT PROGRAM BU YIL BAŞLAYABİLİR

UMA, endüstriyel pilot programlara bu yıl kadar erken bir dönemde başlamayı hedefliyor.

Şirket şimdiden 50 potansiyel müşteriyle görüşüyor. Bu müşterilerin hangi şirketler olduğu ya da görüşmelerin ne kadarının ücretli pilot programa dönüşeceği henüz açıklanmış değil.

Bu nedenle UMA için en kritik eşik, Northstar’ın yalnızca dikkat çekici bir demo olarak kalıp kalmayacağı değil, bu 50 müşteri hattının gerçek pilotlara dönüşüp dönüşmeyeceği olacak.

AVRUPA MERKEZLİ TERS HAMLE

İnsansı robot yarışı şu ana kadar büyük ölçüde Tesla ve Figure gibi Amerikan oyuncularla, Unitree gibi maliyetleri aşağı çekmeye çalışan Çinli üreticiler etrafında şekillendi.

OPTİMUS İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA NEREDE DURUYOR?

Rémi Cadène’in eski işvereni Tesla, insansı robot alanındaki en yüksek sesli şirketlerden biri olmaya devam ediyor.

Tesla, üçüncü nesil Optimus için bu yaz Fremont’ta düşük hacimli üretim başlangıcını hedefliyor. Elon Musk da robotun şirketin en değerli ürünü haline geleceğini defalarca söyledi.

Ancak Musk, ocak ayında Tesla’da anlamlı ölçekte “faydalı iş” yapan Optimus robotları olmadığını kabul etti. Tesla dış müşteriler açıklamadı ve Fremont’ta Optimus üretimi için bir hattı yeniden düzenledi.

SAHADA ÖNE ÇIKAN ÖRNEKLER

Gerçek hayatta Tesla’dan daha ileride görünen şirket ise Figure.

Figure robotlarının BMW’nin Spartanburg tesisinde vardiyalara çıktığı ve şirketin açıklamasına göre on binlerce aracın üretimine yardımcı olduğu aktarılıyor. Bu, insansı robotların ticari ölçekte gerçek ve tekrarlı iş yaptığı en net örneklerden biri olarak sunuluyor.

Benzer şekilde Hyundai ve Boston Dynamics ortaklığı da sahadaki örnekler arasında gösteriliyor.

UMA ise henüz ürün teslim eden bir şirket değil. Şirketin elinde güçlü bir ekip, yatırımcı desteği ve 50 potansiyel müşteriden oluştuğu belirtilen bir satış hattı var.

EN BÜYÜK SINAV YAZILIM OLABİLİR

UMA’nın paylaştığı görsellere göre proje robotik donanım tarafında hâlâ erken aşamada görünüyor.

Buna karşılık insansı robotlarda en büyük darboğaz yazılım. Robotların fiziksel çevreyi anlaması, çevreyle akıllı ve otonom şekilde etkileşime girmesi, bu alanın en zorlu kısmı.

UMA’nın en güçlü uzmanlığının da bu tarafta olduğu ifade ediliyor.

ASIL GÖSTERGE PİLOT PROGRAMLAR OLACAK

UMA, Northstar ile Avrupa merkezli bir insansı robot girişimi kurma iddiasını ortaya koydu.

Ancak şirketin henüz sevkiyata başlamış bir ürünü bulunmuyor. Bu yüzden Northstar’ın başarısı, yalnızca ekip geçmişi ya da yatırımcı listesinden değil, bu yıl başlaması hedeflenen pilot programların nasıl sonuçlanacağından anlaşılacak.

İnsansı robot alanında demolar çoğu zaman gerçek kullanımın önüne geçebiliyor. Bu yüzden UMA için izlenmesi gereken ana veri, 50 potansiyel müşteriyle yürütülen görüşmelerin ücretli ve tekrarlanabilir endüstriyel kullanıma dönüşüp dönüşmeyeceği olacak. (Kaynak: electrek)