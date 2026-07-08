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SON DAKİKA | Trump adeta Ankara'dan 'bombaladı!': İran'la ateşkes bitti, Türkiye F-35'leri alaca

NATO Zirvesi için Beştepe'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yapılan saldırılarla ilgili konuştu. Çok fazla zaman kaybettiklerini belirten Trump, "Bunlar çok kötü insanlar, kanseri erken aşamada çıkartırsanız iyi olur, ben öyle hissediyorum" dedi. Ateşkesin bittiğini söyleyen Trump NATO ve İspanya'ya da yüklendi. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti: "Türkiye F-35'leri alacak"

SON DAKİKA | Trump adeta Ankara'dan 'bombaladı!': İran'la ateşkes bitti, Türkiye F-35'leri alaca
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Beştepe'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirilen İran saldırısı sonrası çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'nın açıklamaları şöyle;

"İRAN'LA ÇOK FAZLA ZAMAN KAYBETTİK"

  • Asıl bu planın amacı İran'ın nükleer silahtan arındırılması. Binlerce askeri yüzbinlerce insanı öldürdüler. Süleymani ilk dönemimde ortadan kaldırdığım bir isimdi. Çok tehlikeliydi. Binlerce kişiyi öldürdü. Onu sevmiyorum. Ve çok fazla zaman kaybettik. Düşünebiliyormusunuz o kadar kötü bombalar yaptılar ki diğer ülkelere de saldırdılar. Şirket diyenler var ama 47 yıl önce anlaşma yaparlardı. Biz ilk ve ikinci grup liderlerini ortadan kaldırdık. Onlar da beni ortadan kaldırmak istiyor. Listede 1 numarayım.

"NATO'DAN MEMNUN DEĞİLİM"

  • Mark NATO'nun iyi bir sekreteri. NATO'dan memnun değilim. Bize destek olmadılar. Desteğe ihtiyacımız yoktu ama onları denemek istemedim.

"İSPANYA DÜŞMANCA DAVRANIYOR"

  • İspanya hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. Onlarla ticaret yapmamıza da gerek yok. Herkes ödüyor, çalışıyor ama başta İspanya birkaç ülke düşmanca davranıyor. Bizden artık daha az para kazanıyorlar. Grönland bizim için büyük bir sorun. Toplantıda dile getireceğim.
  • Kısa dönemde 1 trilyon dolar harcadık bu ülkeleri Rusya'dan korumak için. Mark bunları anlıyor. Bir çözüm bulacağız. Biz NATO'ya yüzde 100 ödeme yapıyoruz. Birçok ülke hiç yapmıyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

  • NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Milyarlarca dolar fazla para ödedik. Biz onlara destek oluyoruz ama onlar bize destek olmuyor.

"İRAN'LA ATEŞKES BİTTİ"

  • Çok ilginç bir soru. Bence bitti. Artık onlar hastalar. Şiddet yanlısı insanlar var. Ellerinde nükleer silahı olsa kullanırlardı. Müzakerecilere sormak lazım. Zaman harcadık onlarla, yalancılar. Bir anlaşma yaptık ve o anlaşma geçerlidir. Anlaşma yaptılar sonra basına böyle bir şey konuşmadık dediler. Delirmişler.

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM! BEN İSTEDİM DİYE SAVAŞA GİRMEDİ"

  • Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi harika bir adam. Bibi'yi de seviyorum. Türkiye savaşa girebilirdi, Bibi'yi sevmiyor. Benim yüzümden İsrail'le savaşa girmedi.

"TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAK"

  • Türkiye çok güçlü. F-35'li alacaklar. Eğer ben olmasaydım belki girerdi.

RUTTE: "İRAN'A YAPTIKLARINIZ BÖLGE İÇİN GEREKLİYDİ"

Trump'ın ardından söz alan NATO Genel Sekreteri Rutte ise şunları söyledi:

  • Sizin İran'a yaptıklarınız bölge için gerekliydi. Ben bu konuda sizin yanınızdayım. Son 2 yılda Kanada ve Avrupa'dan 250 milyon dolar fazla harcadınız. Gerçekten büyük bir rakam. 200 binden fazla istihdam sağlandı. Onların sorumluluk almasını sağladınız. İran konusunda hayal kırıklığına uğradınız.
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NATO İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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