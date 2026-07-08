Trump esti, gürledi! Ankara'da İspanya'ya sert sözler

Dünyanın yakından takip ettiği NATO zirvesinin ikinci günü önemli gelişmelerle başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçti. Trump İran'la ateşkesin bittiğini duyururken NATO'ya da sert sözlerle yüklenmeyi ihmal etmedi.

ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke de İspanya oldu. İspanya'yla ticaret bile yapmak istemediğini belirten Trump şu ifadeleri kullandı;

"NATO'dan memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim.

"İSPANYA'YLA GÖRÜŞMEDİM"

Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm, İspanya ile görüşmedim. İspanya umutsuz bir vaka. NATO’da kötü bir ortak. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları artık sırtımızda taşımamalıyız.

İspanya’dan hiç memnun değilim. İspanya ile ticareti hemen keseceğim. Konuşmayacağım bile çünkü herkes sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor ama İspanya para bile ödemiyor.

Ama şimdi sizinle ticaret yapmak istiyoruz, bize ticaret yollarını açın diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağız.

Bize adil davranılmadı. Biz her şeyimizi veriyoruz ama diğer ülkeler aynı davranmıyor.

İSPANYA'DAN TRUMP AÇIKLAMASI

Trump 'ın İspanya'ya yönelik açıklamalarının ardından İspanya Başbakanlık Ofisi de açıklama yaptı.

"Trump'ın ticareti kesme talimatına ilişkin açıklamalarını olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine kullanan Başbakanlık Ofisi, "ABD ile harika sosyal, kültüre ve ekonomik ilişkilerimiz var." diyerek bu durumu değiştirmeye niyetlerinin olmadığını dile getirdi.

Ofis, "Hem savunma hem ticaret alanında iyi ilişkilere sahip olmak iki ülkenin de çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.