HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump esti, gürledi! Ankara'da İspanya'ya sert sözler

NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump toplantı öncesi yaptığı konuşmada İspanya'ya sert sözlerle yüklendi.

Trump esti, gürledi! Ankara'da İspanya'ya sert sözler
Ufuk Dağ

Dünyanın yakından takip ettiği NATO zirvesinin ikinci günü önemli gelişmelerle başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kameralar karşısına geçti. Trump İran'la ateşkesin bittiğini duyururken NATO'ya da sert sözlerle yüklenmeyi ihmal etmedi.

ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke de İspanya oldu. İspanya'yla ticaret bile yapmak istemediğini belirten Trump şu ifadeleri kullandı;

"NATO'dan memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim.

Trump esti, gürledi! Ankara da İspanya ya sert sözler 1

"İSPANYA'YLA GÖRÜŞMEDİM"

Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm, İspanya ile görüşmedim. İspanya umutsuz bir vaka. NATO’da kötü bir ortak. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onları artık sırtımızda taşımamalıyız.

İspanya’dan hiç memnun değilim. İspanya ile ticareti hemen keseceğim. Konuşmayacağım bile çünkü herkes sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor ama İspanya para bile ödemiyor.

Ama şimdi sizinle ticaret yapmak istiyoruz, bize ticaret yollarını açın diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağız.

Bize adil davranılmadı. Biz her şeyimizi veriyoruz ama diğer ülkeler aynı davranmıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "İran'la ateşkes bitti, Türkiye F-35'leri alacak" Trump: "İran'la ateşkes bitti, Türkiye F-35'leri alacak"

İSPANYA'DAN TRUMP AÇIKLAMASI

Trump 'ın İspanya'ya yönelik açıklamalarının ardından İspanya Başbakanlık Ofisi de açıklama yaptı.

"Trump'ın ticareti kesme talimatına ilişkin açıklamalarını olağan bir durum olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine kullanan Başbakanlık Ofisi, "ABD ile harika sosyal, kültüre ve ekonomik ilişkilerimiz var." diyerek bu durumu değiştirmeye niyetlerinin olmadığını dile getirdi.

Ofis, "Hem savunma hem ticaret alanında iyi ilişkilere sahip olmak iki ülkenin de çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Casper PAD H10 Pro: Üretkenlik ve mobilite artıyorCasper PAD H10 Pro: Üretkenlik ve mobilite artıyor
Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamcısı teslim olduAğabeyini, yengesini ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamcısı teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
İspanya Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

Makam aracından indi, hayran hayran baktı!

Makam aracından indi, hayran hayran baktı!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.