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Casper PAD H10 Pro: Üretkenlik ve mobilite artıyor

12.6 inç OLED ekranı, yüksek çözünürlüğü ve üstün renk doğruluğuyla net ve canlı bir görüntü deneyimi sunan Casper PAD H10 serisi, güçlü işlemcisi ve uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz kullanım sağlıyor. Kalem ve klavye desteği sayesinde işten eğlenceye, içerik üretiminden günlük kullanıma kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Casper PAD H10 Pro: Üretkenlik ve mobilite artıyor

Geniş ekranla daha etkileyici bir deneyim

Casper PAD H10 Pen ve Pro, 12.6 inç OLED ekranı ve 2.5K çözünürlüğü ile segmentinde öne çıkarak daha geniş ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Yüzde100 DCI-P3 renk gamı ve yüksek kontrast oranı sayesinde görseller daha canlı ve detaylı hale gelirken, yüzde 90 ekran-gövde oranı kullanıcıya daha fazla ekran alanı sağlıyor. Bu yapı; eğitimden eğlenceye, çoklu görevlerden içerik üretimine kadar birçok alanda daha verimli bir kullanım sunuyor.

Casper PAD H10 Pro: Üretkenlik ve mobilite artıyor 1

Kalem ve klavye ile üretkenliğin yeni formu

Casper PAD H10 tablet serisi, kalem desteğiyle not alma, çizim ve tasarım süreçlerini pratik hale getirirken; klavyeli kullanım seçeneği ile tablet deneyimini taşınabilir bir çalışma ortamına dönüştürüyor. Özellikle öğrenciler, profesyoneller ve içerik üreticileri için esnek bir kullanım sunan cihaz, farklı ihtiyaçlara tek bir platformda çözüm sağlıyor.
Güçlü performans, kesintisiz kullanım

MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle Casper PAD H10, çoklu görevlerde akıcı ve hızlı bir performans sunuyor. 10000 mAh bataryası ve hızlı şarj desteği sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım imkânı sağlayan cihaz, güçlü donanımını ince ve hafif tasarımıyla birleştirerek mobil verimliliği yeniden tanımlıyor.

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