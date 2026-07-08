Google Pixel etkinliği için tarih açıklandı: Pixel 11 geliyor

Google’ın yeni Pixel etkinliği için tarih netleşti. Şirketin salı günü duyurduğu Made by Google etkinliği, 12 Ağustos’ta New York’ta yapılacak. Etkinliğin merkezinde Pixel 11 ailesinin yer alması bekleniyor.

MADE BY GOOGLE ETKİNLİĞİNDE NELER BEKLENİYOR?

Etkinlik, şirketin yeni Pixel cihazlarına odaklanacak. Pixel 11 serisiyle ilgili çok sayıda söylenti dolaşımda.

Google’ın geçen yılki etkinliği 20 Ağustos’ta yapılmıştı. O etkinlikte Pixel 10 serisi, yapay zeka destekli yükseltmeler ve başka cihazlar duyurulmuştu.

PIXEL 11 İÇİN ALTIN RENK İDDİASI

The Verge ve Bloomberg gibi yayın organlarının paylaştığı e-posta davetlerine göre yeni cihazlarda tasarım yükseltmeleri bekleniyor.

Öne çıkan iddialardan biri, Pixel 11 için yeni bir altın renk seçeneği. Bu detay, Google’ın yeni seride yalnızca donanım tarafında değil, görünüm tarafında da yenilik hazırladığına işaret ediyor olabilir.

TASARIMDA NELER DEĞİŞEBİLİR?

Sızıntılara göre temel Pixel 11 modeli daha ince çerçevelerle gelebilir.

Ayrıca cihazda daha şık görünen siyah bir kamera barı kullanılabileceği öne sürülüyor. Pixel 11 Pro tarafında ise önceki modele kıyasla biraz daha ince bir gövde beklentisi var.

Pixel 11 Pro Fold için de yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısı ve daha hafif bir profil konuşuluyor. Ancak bu detayların tamamı henüz sızıntı düzeyinde.

128 GB SEÇENEĞİ KALDIRILABİLİR

En dikkat çekici iddialardan biri depolama tarafında.

Bir rapora göre Google, yeni modellerde 128 GB seçeneğini atlayabilir ve başlangıç depolamasını 256 GB seviyesine çekebilir.

Bu değişiklik gerçekleşirse giriş fiyatı daha yüksek olabilir.

GEÇEN YILKİ ETKİNLİKTE NELER TANITILMIŞTI?

Google’ın geçen yılki etkinliği 20 Ağustos’ta düzenlenmişti.

O etkinlikte Pixel 10 serisi, yapay zeka destekli yükseltmeler ve yeni katlanabilir model dahil farklı cihazlar duyurulmuştu. Pixel Watch 4 ve uygun fiyatlı A-Series kulaklıkların ikinci nesli de tanıtılan ürünler arasında yer almıştı.

Geçen yılki etkinlikte Jimmy Fallon, Stephen Curry ve Jonas Brothers gibi ünlü isimler de yer almıştı.

RESMİ DETAYLAR ETKİNLİKTE NETLEŞECEK

Pixel 11 ailesi için şu anda en net bilgi, Google’ın Made by Google etkinliğini 12 Ağustos’ta New York’ta düzenleyecek olması.

Yeni altın renk seçeneği, daha ince çerçeveler, siyah kamera barı, daha ince Pixel 11 Pro, daha hafif Pixel 11 Pro Fold ve 256 GB başlangıç depolaması ise henüz söylenti ve rapor düzeyinde.

Bu nedenle Pixel 11 serisinin kesin tasarımı, depolama seçenekleri, fiyatları ve satış takvimi için 12 Ağustos’taki etkinliğin beklenmesi şart.