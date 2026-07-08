RTX 50 Super ekran kartları Seasonic listesinde göründü

RTX 50 Super serisiyle ilgili beklentiler bir süredir zayıflamıştı. Önceki söylentiler, NVIDIA’nın yeni Super ekran kartlarını belirsiz süreyle ertelemiş olabileceğine işaret ediyordu. Ancak Seasonic PSU hesaplayıcısında görünen yeni kayıtlar, serinin tamamen rafa kalkmamış olabileceğini düşündürüyor.

SEASONIC LİSTESİNDE ÜÇ MODEL GÖRÜNDÜ

Sızıntıya göre Seasonic’in PSU hesaplayıcısında üç RTX 50 Super modeli yer aldı.

Bunlar RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super ve RTX 5070 Super olarak listeleniyor. Şimdilik RTX 5060 Super modeline dair bir işaret bulunmuyor.

Bu kayıtlar, NVIDIA’nın RTX 50 Super serisini ilk etapta üst ve orta-üst segmentte konumlandırabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

RTX 5080 SUPER İÇİN 415 W İDDİASI

Seasonic PSU hesaplayıcısındaki bilgilere göre RTX 5080 Super, 415 W TGP değerine sahip görünüyor.

Aynı hesaplayıcıda RTX 5080 için 360 W değeri yer aldığı aktarılıyor. Buna göre RTX 5080 Super tarafında 55 W’lık bir artış söz konusu olabilir.

RTX 5070 Tİ SUPER VE RTX 5070 SUPER DEĞERLERİ

RTX 5070 Ti Super için listelenen TGP değeri 350 W olarak aktarılıyor.

Bu değer, RTX 5070 Ti için belirtilen 300 W seviyesine göre 50 W daha yüksek. RTX 5070 Super tarafında ise 275 W değeri görülüyor. Standart RTX 5070 için verilen değer 250 W olduğu için burada 25 W’lık bir artıştan söz ediliyor.

Bu tabloya göre RTX 50 Super modellerindeki güç artışı, önceki nesil RTX 40 Super geçişindeki 15-20 W aralığından daha yüksek olabilir.

GÜÇ TÜKETİMİ NEDEN ARTMIŞ OLABİLİR?

NVIDIA’nın önceki Super modellerinde yalnızca isim değişikliği yapılmamış; ek CUDA, RT ve Tensor çekirdekleri ile daha hızlı bellek gibi yükseltmeler de sunulmuştu.

Benzer bir yaklaşım RTX 50 Super serisinde de izlenirse, daha yüksek güç tüketimi şaşırtıcı olmayabilir. Daha fazla çekirdek, daha hızlı bellek ya da benzer saat hızlarını koruma ihtiyacı, kartların TGP değerini yukarı taşıyabilir.

RTX 50 SUPER SERİSİ GERÇEKTEN ÇIKACAK MI?

Önceki söylentiler, RTX 50 Super serisinin çıkışının ertelenmiş ya da belirsiz hale gelmiş olabileceğini öne sürüyordu.

RTX 5050 9 GB modelinin iptal edildiğine dair iddialar ve RTX 60 serisinin 2027 sonlarına konumlandırıldığı beklentisi, RTX 50 Super serisinin hiç çıkmayabileceği yorumlarını güçlendirmişti.

Seasonic listesi bu tabloyu değiştirebilecek yeni bir işaret olsa da, tek başına kesin lansman kanıtı değil. NVIDIA henüz RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super veya RTX 5070 Super için resmi bir açıklama yapmadı.