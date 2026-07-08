Xiaomi'de yeni dönem! Tarih verildi

Sektör kaynaklarına göre Xiaomi’nin bir sonraki büyük yazılım güncellemesi HyperOS 4 ağustos ayında tanıtılabilir.

Bu takvim kesinleşmiş bir resmi duyuru değil, mevcut sızıntılara dayanan beklenti. Bu yüzden HyperOS 4 için en güvenli ifade, güncellemenin gelecek ay tanıtılabileceği yönünde.

HYPEROS 4 HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Çin kaynaklı sızıntılara göre HyperOS 4, temel bileşenlerinde Rust programlama dili ve Flutter geliştirme çatısı kullanılarak yeniden inşa edildi.

Güncellemenin eski MIUI kodlarını tamamen kaldıracağı ve daha temiz bir sistem mimarisi sunacağı öne sürülüyor.

PERFORMANS TARAFINDA HANGİ ARTIŞLAR BEKLENİYOR?

Erken test verilerine göre HyperOS 4, genel sistem akıcılığını yaklaşık yüzde 40 artırabilir.

Arka planda uygulama tutma performansının yüzde 35 iyileşeceği, boşta bellek tüketiminin ise yüzde 25 ila yüzde 30 azalacağı öne sürülüyor.

Sızıntılarda ayrıca bir yıllık sürekli kullanımın ardından performans düşüşünün yalnızca yüzde 5 seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Bu iddia, özellikle uzun süreli kullanımda yavaşlama şikayetlerini azaltmaya yönelik önemli bir hedef olarak öne çıkıyor.

LIQUID GLASS ARAYÜZÜ GELİYOR OLABİLİR

HyperOS 4’ün tasarım tarafında Xiaomi’nin yeni Liquid Glass dilini getirmesi bekleniyor.

Bu tasarım dili, daha yumuşak ve 2.5D hissi veren görsellerle gelecek. Arayüzde Transparent ve Soft olmak üzere iki farklı stil sunulabileceği de belirtiliyor.

XIAOMI EKOSİSTEMİNDE BAĞLANTI GÜÇLENEBİLİR

HyperOS 4’ün cihazlar arası bağlantıyı da güçlendirmesi bekleniyor.

Sızıntılara göre güncelleme; akıllı telefonlar, tabletler, akıllı ev ürünleri ve araçlar arasında daha güçlü bir bağlantı yapısı sunacak.

Desteklenen cihazlar arasında dosya aktarım hızlarının yüzde 300’e kadar artabileceği belirtiliyor. Ekranlar arasında uygulama devamlılığının da daha sorunsuz hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Xiaomi cihazları arasındaki iletişimi geliştirmek için birleşik bir yapay zeka koordinasyon çerçevesinden de söz ediliyor.

CİHAZ İÇİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

HyperOS 4’ün Xiaomi’nin cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerini sisteme entegre etmesi bekleniyor.

Sızıntıda Mimo ve Miclaw AI agent isimleri geçiyor. Bu sistemlerin belge özetleme, çok dilli çeviri ve yapay zeka destekli görsel düzenleme gibi çevrim dışı özellikler sunabileceği belirtiliyor.

HANGİ XIAOMI CİHAZLARI HYPEROS 4 GÜNCELLEMESİ ALABİLİR?

HyperOS 4, ilk olarak Xiaomi 18 serisi ya da Xiaomi’nin yeni nesil katlanabilir telefonu ile tanıtılabilir.

Ardından güncellemenin Xiaomi 17 serisi, Xiaomi 15 serisi ve Redmi K90 serisi gibi cihazlara kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

Ancak Xiaomi’nin resmi destek listesi henüz paylaşılmadığı için bu cihaz adları kesin güncelleme listesi olarak görülmemeli. Resmi dağıtım takvimi açıklandığında hangi modellerin HyperOS 4 alacağı netleşecek.

RESMİ DUYURU HENÜZ YOK

HyperOS 4 için aktarılan bilgiler, performans, tasarım, bağlantı ve yapay zeka tarafında büyük bir güncelleme beklentisi oluşturuyor.

Buna rağmen güncellemenin çıkış tarihi, desteklenecek cihazlar gibi bilgiler henüz Xiaomi tarafından resmi olarak açıklanmış değil.

Bu yüzden HyperOS 4 şimdilik güçlü sızıntılarla gündemde.