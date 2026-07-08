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İran'dan ABD'ye büyük tehdit: 'Ezici bir yanıt verilecek'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran'dan ABD'ye büyük tehdit: 'Ezici bir yanıt verilecek'
Ufuk Dağ

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden Washington’a bir tepki daha geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin İran’la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini hatırlatarak, bu ihlalleri "Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, sürekli hale gelen yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a karşı devam eden Siyonist saldırganlığı" olarak sıraladı. İran’ın tüm bu ihlallere sessiz kalmayacağının altını çizen Galibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran dan ABD ye büyük tehdit: Ezici bir yanıt verilecek 1

"EZİCİ BİR YANIT VERİLECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı ise ABD’nin İran’daki askeri hedefleri bir kez daha vurmasını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıları kınadı. DMO’nun ABD’nin saldırganca eylemlerine "ezici bir yanıt vereceği" belirtilen açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği" aktarıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri için tek güvenli yolun, "İran tarafından belirlenen rota" olduğu hatırlatıldı.

80'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı gerekçesiyle İran’a yeni misilleme saldırılarının yapıldığını duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan son açıklamada, bu kapsamda İran'a ait 80’den fazla askeri hedefin vurulduğu ve son misilleme dalgasının tamamlandığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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