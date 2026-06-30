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Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo'da %30'a varan indirim
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Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo'da %30'a varan indirim

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Günün tüm stresini enfes bir kahve kokusuyla geride bırakmak için aradığınız o mükemmel an sonunda geldi! Kalitesiyle fark yaratan Tchibo, kahve tutkunlarını heyecanlandıran bir kampanya başlatarak seçili ürünlerde %30'a varan muazzam bir fiyat avantajı sunuyor. Çekirdek, kapsül ya da filtre kahve çeşitleri arasından damak tadınıza en uygun olanları bütçenizi hiç yormadan sepetinize ekleyebilirsiniz. Bu sınırlı süreli indirimi yakalamak için hemen sepetinizi yapın!

Kahve molalarını gerçek bir keyfe dönüştürmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Tchibo’nun en popüler kahve seçkisinde %30'a varan indirim sayesinde günün her saatine eşlik edecek favori lezzetlerinize çok daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Eğer siz de güne taze bir kahveyle başlamaktan vazgeçemiyorsanız, bu cazip fırsatın süresi dolmadan ve sevdiğiniz çeşitler tükenmeden alışverişinizi tamamlayabilirsiniz!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Tchibo indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel, sert kahve sevenler için uygun. Diğer bazı markalarda olduğu gibi ekşi ya da buruk bir tat bırakmıyor lezzetli içim."
  • “Yoğun kahve tadını ve kahvede acılığı sevip ekşiliği istemeyenler için ben çok beğendim.”
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2. Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia 96 Adet Kapsül Kahve

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel kampanya. Favori kahvem, tavsiye ederim.”
  • “Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana sert gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.”
Ürünü İncele

3. Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve 500 g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçimi yumuşak ve fazla kavrulmamış olması güzel. Sabah taze çekip yaptığım zaman kokusu tüm eve yayılıyor ve ben buna bayılıyorum."
  • “Yine Amazon üzerinden aldığım Arzum AR1034 Kahve Öğütücü ile 30 saniye kadar öğütüp moka pot ile espresso denedim. İnanılmaz bir krema oluştu, genellikle çekirdekler kalitesiz veya bayatsa krema oluşmuyor bile. İçimi oldukça lezzetli ve mükemmel kokuyor. Filtre kahve olarak da denedim, hem öğütürken hem de demlenirken ne kadar lezzetli koktuğunu anlatamam.”
Ürünü İncele

4. Tchibo Espresso Sicilia Style Çekirdek Kahve 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Uzun süredir kullanıyoruz, tadı efsane. Sert kahve sevenlere tavsiye edilir.”
  • “Sert espresso bazlı filtre kahve. Biz eşimle çok beğendik. Eğer espresso içiyorsanız bayılırsınız. Genelde Black&White alıyorduk, denemek istedik bayıldık. Baya açıyor kafayı ve enerji veriyor.”
Ürünü İncele

5. Tchibo Caffè Crema Rich Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yumuşak işim, kaliteli, ofiste çok iyi içiliyor.”
  • “İçimi yumuşak, güzel bir kahve.”
Ürünü İncele

6. Tchibo Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”
  • “Her çeşit kahve için güzel içim sunuyor.”
Ürünü İncele

7. Tchibo Cafissimo Espresso Brasil 96 Adet Kapsül Kahve

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tchibo Brasil kahve zaten lezzet olarak en çok beğendiğimiz ürün. Toplu alımda uygun fiyata geldiği için büyük paket aldık. Zaten kapsül olduğu için uzun süre lezzetini kaybetmiyor.”
  • “Yoruma gerek yok çıktığından beri Brezilya favorimiz zaten, Amazon sağ olsun markanın sitesinden bile ucuza alabildik, tek bir korkumuz vardi son kullanma tarihi yaklaşmış olabilir diye ama yeni ürün geldi, iki kutu sipariş verdik.”
Ürünü İncele

8. Gold Selection 4x250g Filtre Kahve - Ölçü Kaşığı Hediyeli

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yanında kaşık hediyesiyle geliyor. Kaşık da oldukça şık görünüyor.”
  • “Favori filtre kahvem, başka marka içemiyorum. Hediye kaşığı da güzel arkasını klipsi gibi yapmışlar paketi kapatmak için dörtlü alınca fiyatı da epey uyguna geliyor.”
Ürünü İncele

9. Tchibo Espresso Milano Style Öğütülmüş Kahve 250g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tchibo'nun en sevdiğim çekirdeği. Harika bir kahve. Çok sert değil. İçimi keyifli. Ekşi değil.”
  • “Kahvenin tadı mükemmel, bayıldım çok.”
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10. Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Çekirdek Kahve 1000 g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %30 a varan indirim 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kesinlikle tavsiye ederim. Paketi açar açmaz hoş bir aroma sizi karşılıyor. Kahve aromatik, tam benim zevkime göre. Lezzet olarak da şimdiye kadar içtiğim en iyilerden biri!”
  • “Bu kahve çeşidi bizim için yeniydi, bu yüzden başlangıçta sadece bir paket sipariş ettim. Kahvenin tadı çok aromatik, güçlü ama aşırı güçlü değil. Bence şu ana kadar Tchibo'dan aldığım en iyi kahve. Kesinlikle tekrar alacağım.”
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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