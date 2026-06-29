Fiyatı 3500 TL düştü: PELONIS Kule Fan indirimde

Yaz aylarının o boğucu ve bitmek bilmeyen sıcaklarında evinizde veya ofisinizde vaha ferahlığı yaratmak artık hayal değil. Sıcaklara karşı en büyük yardımcınız olacak PELONIS Kule Fan, güçlü ve akıllı teknolojisiyle bu yazın vazgeçilmez konforu olmaya geliyor. Üstelik şimdi 3500 TL'lik ndirim fırsatıyla yaz keyfini doyasıya yaşamanın tam zamanı!

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PELONIS Kule Fan

Yaz sıcaklarında evinizde veya ofisinizde ideal serinliği yakalamak artık çok kolay. PELONIS Kule Fan, 90° geniş salınımı ve turbo hava hızlandırıcısıyla odanızı geleneksel fanlara göre %30 daha hızlı soğutur. 5 farklı hız kademesi ve 4 akıllı modu ile hava akışını tamamen ihtiyacınıza göre ayarlar. 38 dB fısıltı sessizliği ve 15 saatlik zamanlayıcısı sayesinde geceleri konforlu bir uyku sunar. 10m menzilli uzaktan kumandası, akıllı bellek fonksiyonu ve şık LED ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan enerji tasarruflu cihaz, Prime Day'e özel indirim avantajıyla sizleri bekliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Az önce teslim aldım: hızlı kurulum, iyi güç, gerçekten sessiz, kompakt, güzel tasarım ve uzaktan kumandayla kullanımı çok keyifli... Kısacası, hiçbir sorun yok ve çok memnunum!"

"Bu vantilatör sessiz ve boyutuna göre oldukça iyi çalışıyor. Maksimum hızda oldukça güçlü bir hava akımı üflüyor ve farklı bir markanın diğer vantilatörüne kıyasla, salınım yaparken hiç ses çıkarmıyor! Maksimum hızdaki rüzgar sesi, başka bir markanın diğer vantilatörüne göre daha az, bu yüzden çok memnunum. Daha da serinleyebileceğim!"

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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