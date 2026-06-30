Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo'da %40'a varan indirim

Kahve molalarını gerçek bir keyfe dönüştürmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Tchibo’nun en popüler kahve seçkisinde %40'a varan indirim sayesinde günün her saatine eşlik edecek favori lezzetlerinize çok daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Eğer siz de güne taze bir kahveyle başlamaktan vazgeçemiyorsanız, bu cazip fırsatın süresi dolmadan ve sevdiğiniz çeşitler tükenmeden alışverişinizi tamamlayabilirsiniz!

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1. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel, sert kahve sevenler için uygun. Diğer bazı markalarda olduğu gibi ekşi ya da buruk bir tat bırakmıyor lezzetli içim."

“Yoğun kahve tadını ve kahvede acılığı sevip ekşiliği istemeyenler için ben çok beğendim.”

2. Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia 96 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Güzel kampanya. Favori kahvem, tavsiye ederim.”

“Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana sert gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.”

3. Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

"İçimi yumuşak ve fazla kavrulmamış olması güzel. Sabah taze çekip yaptığım zaman kokusu tüm eve yayılıyor ve ben buna bayılıyorum."

“Yine Amazon üzerinden aldığım Arzum AR1034 Kahve Öğütücü ile 30 saniye kadar öğütüp moka pot ile espresso denedim. İnanılmaz bir krema oluştu, genellikle çekirdekler kalitesiz veya bayatsa krema oluşmuyor bile. İçimi oldukça lezzetli ve mükemmel kokuyor. Filtre kahve olarak da denedim, hem öğütürken hem de demlenirken ne kadar lezzetli koktuğunu anlatamam.”

4. Tchibo Espresso Sicilia Style Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun süredir kullanıyoruz, tadı efsane. Sert kahve sevenlere tavsiye edilir.”

“Sert espresso bazlı filtre kahve. Biz eşimle çok beğendik. Eğer espresso içiyorsanız bayılırsınız. Genelde Black&White alıyorduk, denemek istedik bayıldık. Baya açıyor kafayı ve enerji veriyor.”

5. Tchibo Caffè Crema Rich Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşak işim, kaliteli, ofiste çok iyi içiliyor.”

“İçimi yumuşak, güzel bir kahve.”

6. Tchibo Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”

“Her çeşit kahve için güzel içim sunuyor.”

7. Tchibo Gold Selection Kahve Çekirdeği 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Ufak ve iyi kavrulmuş çekirdekten kahve yapmayı sevenler alabilir. Tadı yumuşak, lezzetli ve kadifemsi.”

“Fiyatını ve lezzetini beğeniyorum. Siemens tam otomatik espresso makinesinde kullanıyorum nitelikli değil ama kaliteli olduğunu düşünüyorum meyvemsi tatları sevmediğim için bu kahveyi tercih ediyorum 1-2 hafta taze hissettiriyor ama zamanla tazeliği azalıyor ona göre satın alacağınız miktara karar vermenizi tavsiye ederim”

8. Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zaman kullandığım ürün. Memnunum.”

“Birçok filtre kahve denedim. Latin Grande kadar güzelini içmedim. Yumuşak içimi ile günün her anında içebilirsiniz. Çoğu filtre kahvede olan acımsı, buruk tadı yok.”

9. Tchibo Espresso Milano Style Öğütülmüş Kahve 250g

Kullanıcılar ne diyor?

“Tchibo'nun en sevdiğim çekirdeği. Harika bir kahve. Çok sert değil. İçimi keyifli. Ekşi değil.”

“Kahvenin tadı mükemmel, bayıldım çok.”

10. Tchibo Privat Kaffee Brazil Kafeinsiz Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“İndirimdeyken aldım ve son kullanma tarihine daha 1 seneden fazla var.”

“Şimdiye kadar kullandığım en dengeli kavrulmuş ve lezzetli Decaff kahve çekirdeği.”

11. Tchibo Eduscho Elegant Crema Gold Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Sipariş verdiğim gün hemen kargoya verildi. Yumuşak içimli kahve sevenler için birebir ve uygun fiyatlı. Teşekkürler.”

“Sertlik oranı yumuşak, iyi.”

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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