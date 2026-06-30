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Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo'da %40'a varan indirim
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Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo'da %40'a varan indirim

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Günün tüm stresini enfes bir kahve kokusuyla geride bırakmak için aradığınız o mükemmel an sonunda geldi! Kalitesiyle fark yaratan Tchibo, kahve tutkunlarını heyecanlandıran bir kampanya başlatarak seçili ürünlerde %40'a varan muazzam bir fiyat avantajı sunuyor. Çekirdek, kapsül ya da filtre kahve çeşitleri arasından damak tadınıza en uygun olanları bütçenizi hiç yormadan sepetinize ekleyebilirsiniz. Bu sınırlı süreli indirimi yakalamak için hemen sepetinizi yapın!

Kahve molalarını gerçek bir keyfe dönüştürmeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat başladı. Tchibo’nun en popüler kahve seçkisinde %40'a varan indirim sayesinde günün her saatine eşlik edecek favori lezzetlerinize çok daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Eğer siz de güne taze bir kahveyle başlamaktan vazgeçemiyorsanız, bu cazip fırsatın süresi dolmadan ve sevdiğiniz çeşitler tükenmeden alışverişinizi tamamlayabilirsiniz!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Tchibo indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 1

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel, sert kahve sevenler için uygun. Diğer bazı markalarda olduğu gibi ekşi ya da buruk bir tat bırakmıyor lezzetli içim."
  • “Yoğun kahve tadını ve kahvede acılığı sevip ekşiliği istemeyenler için ben çok beğendim.”
Ürünü İncele

2. Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia 96 Adet Kapsül Kahve

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 2

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel kampanya. Favori kahvem, tavsiye ederim.”
  • “Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana sert gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.”
Ürünü İncele

3. Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve 500 g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçimi yumuşak ve fazla kavrulmamış olması güzel. Sabah taze çekip yaptığım zaman kokusu tüm eve yayılıyor ve ben buna bayılıyorum."
  • “Yine Amazon üzerinden aldığım Arzum AR1034 Kahve Öğütücü ile 30 saniye kadar öğütüp moka pot ile espresso denedim. İnanılmaz bir krema oluştu, genellikle çekirdekler kalitesiz veya bayatsa krema oluşmuyor bile. İçimi oldukça lezzetli ve mükemmel kokuyor. Filtre kahve olarak da denedim, hem öğütürken hem de demlenirken ne kadar lezzetli koktuğunu anlatamam.”
Ürünü İncele

4. Tchibo Espresso Sicilia Style Çekirdek Kahve 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 4

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Uzun süredir kullanıyoruz, tadı efsane. Sert kahve sevenlere tavsiye edilir.”
  • “Sert espresso bazlı filtre kahve. Biz eşimle çok beğendik. Eğer espresso içiyorsanız bayılırsınız. Genelde Black&White alıyorduk, denemek istedik bayıldık. Baya açıyor kafayı ve enerji veriyor.”
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5. Tchibo Caffè Crema Rich Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 5

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yumuşak işim, kaliteli, ofiste çok iyi içiliyor.”
  • “İçimi yumuşak, güzel bir kahve.”
Ürünü İncele

6. Tchibo Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 6

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”
  • “Her çeşit kahve için güzel içim sunuyor.”
Ürünü İncele

7. Tchibo Gold Selection Kahve Çekirdeği 1 kg

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 7

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ufak ve iyi kavrulmuş çekirdekten kahve yapmayı sevenler alabilir. Tadı yumuşak, lezzetli ve kadifemsi.”
  • “Fiyatını ve lezzetini beğeniyorum. Siemens tam otomatik espresso makinesinde kullanıyorum nitelikli değil ama kaliteli olduğunu düşünüyorum meyvemsi tatları sevmediğim için bu kahveyi tercih ediyorum 1-2 hafta taze hissettiriyor ama zamanla tazeliği azalıyor ona göre satın alacağınız miktara karar vermenizi tavsiye ederim”
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8. Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Çekirdek Kahve 500 g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 8

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Her zaman kullandığım ürün. Memnunum.”
  • “Birçok filtre kahve denedim. Latin Grande kadar güzelini içmedim. Yumuşak içimi ile günün her anında içebilirsiniz. Çoğu filtre kahvede olan acımsı, buruk tadı yok.”
Ürünü İncele

9. Tchibo Espresso Milano Style Öğütülmüş Kahve 250g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 9

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tchibo'nun en sevdiğim çekirdeği. Harika bir kahve. Çok sert değil. İçimi keyifli. Ekşi değil.”
  • “Kahvenin tadı mükemmel, bayıldım çok.”
Ürünü İncele

10. Tchibo Privat Kaffee Brazil Kafeinsiz Çekirdek Kahve 500 g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 10

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İndirimdeyken aldım ve son kullanma tarihine daha 1 seneden fazla var.”
  • “Şimdiye kadar kullandığım en dengeli kavrulmuş ve lezzetli Decaff kahve çekirdeği.”
Ürünü İncele

11. Tchibo Eduscho Elegant Crema Gold Çekirdek Kahve 500 g

Kahve keyfinizi katlayacak fırsat: Tchibo da %40 a varan indirim 11

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sipariş verdiğim gün hemen kargoya verildi. Yumuşak içimli kahve sevenler için birebir ve uygun fiyatlı. Teşekkürler.”
  • “Sertlik oranı yumuşak, iyi.”
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kahve
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