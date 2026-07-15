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Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı!

Akılalmaz olayın adresi Şanlıurfa! Bir kişi hemşi kıyafeti giyerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bebek kaçırmaya çalıştı. Farkedilince de panikleyip bebeği bırakıp kaçtı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakaladı.

Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı!

Şanlıurfa’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı! 1

KUCAKLAYIP GÖTÜRMEK İSTEDİ

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan servisinde meydana geldi. H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yenidoğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı! 2

YAKALANDI! GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı! 3

Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı! 4

Hemşire kıyafeti giyip hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa hastane bebek
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