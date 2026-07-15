Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Yurt dışından gelen yardımların bildirimi yapılmamış

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi.

FAALİYETLERİ MÜZİK YAPIM ŞİRKETİ ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞ

VDK raporunda, şüpheli Haluk Levent'in kardeşi şüpheli Berkant Acil'in ticari faaliyetlerini esas olarak 'Koşan Adam Müzik Yapım' adlı şirket üzerinden yürüttüğü değerlendirmesine yer verildi. Rapora göre, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Acil'in Koşan Adam Müzik Yapım şirketinin yüz milyonlarca lirayı bulan para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği, aynı dönemde yine Acil'e ait "Koşan Trade" şirketinin hesap hareketlerinin de benzer şekilde yüksek hacimlere ulaştığı tespit edildi.

VDK'nin görüş raporunda, şüpheli Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü bilgisine yer verildi. Raporda, Kaya'nın 2024 yılında 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar ve 2026 yılında 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ

Ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferlerinin gerçekleştirildiğinin kaydedildiği raporda, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin de mali yönden incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Berkant Acil'in banka hesaplarına yüksek tutarlı nakit yatırıldığı, yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te Acil'in hesabına yatırılan 1,5 milyon doların ertesi gün yeniden Kaya'nın hesabına aktarıldığı bilgisine raporda yer verildi.

'HAVUZ HESAP' AYRINTISI

Soruşturmada yer alan bilirkişi raporunda ise belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden yeniden Acil'in hesaplarına döndüğüne ilişkin tespitlere yer verildiği, Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Raporda, belediyeler tarafından organizasyonlar karşılığında Sur Müzik'in hesabına aktarılan ödemelerin büyük bölümünün farklı şirket ve şahıs hesaplarına gönderildiği, bu hesaplardan da şüpheliler Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil'in hesaplarına para transferi yapıldığı belirtildi.

Mehmet Sait Köse'nin hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir "havuz hesap" niteliği taşıdığı aktarılan raporda, hesaplardan yoğun nakit çekimleri yapıldığı, aile bireyleri arasında yüksek hacimli para transferleri bulunduğu değerlendirildi.

Bilirkişi incelemesinde, Köse ailesinin "kasa", Sur Müzik'in "paravan şirket", organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirketin ise Berkant Acil'e ait "Koşan Adam Müzik Yapım" olduğu yönünde tespitlere yer verildi.

ULUSLARARASI ŞİLE BEZİ FESTİVALİ'NE İLİŞKİN DOĞRUDAN TEMİN İHALESİNİN USULSÜZ OLDUĞU İDDİASI

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu değerlendirildi.

İhale öncesinde belediye yetkilileri ile bazı şüphelilerin görüştüğü, resmi kayıtlarda ihaleyi Sur Müzik'in aldığı görünmesine rağmen organizasyonun fiilen Koşan Adam şirketi tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespitlerin bulunduğu raporda belirtildi.

Raporda, organizasyon kapsamında bazı hizmetler için gerçekte alınmayan hizmetler karşılığında sahte fatura düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği, belediyelerden gelen ödemelerin ardışık para transferleriyle farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Bu para hareketlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu yönünden de değerlendirildiği raporda, ifade edildi.

"DERNEK ŞOFÖRÜNE GÖNDERİLEN PARALARIN HALUK LEVENT'İN KİŞİSEL İHTİYAÇLARI İÇİN YAPILDIĞI" İDDİASI

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 24 Nisan 2025 tarihli araştırma raporunda ise şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in hesaplarına "Ahbap" açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi.

Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı para transferleri bulunduğu, bu transferlerin ifadelerde "harçlık" olarak açıklandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca dernek şoförüne gönderilen paraların Haluk Levent'in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği raporda kaydedildi.

Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeylerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu yönünde tespitlere yer verilen raporda, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği, transfer açıklamalarında ise çoğunlukla "borç" ve "elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

Raporda, bu kişilerin birbirleriyle ve soruşturmada adı geçen diğer şüphelilerle yoğun para transferi ilişkisi içinde oldukları, ayrıca dernek bünyesinde görev yaptıkları belirtilen bazı kişilerle de karşılıklı para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

YURT DIŞI YARDIMLARIN BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ

MASAK analizleri sonucunda hazırlanan raporda ise şüpheli Alper Çelik'in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay'ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner'in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.

Çelik'in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiğine raporda yer verildi.

Ahbap Derneğinin yurt dışı yardımlarına ilişkin incelemelerin de yer aldığı raporda, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ile 3 milyon dolar tutarında yardım aldığını belirlendi. Raporda, bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır