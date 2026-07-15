Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi

Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı yaylada, yeşilin farklı tonları ile kar sularından beslenen nergis, sümbül ve birçok farklı türdeki çiçek doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bölgede doğanın eşsiz güzelliklerini görüntüleyen doğaseverler, rengârenk çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çekerek anın tadını çıkardı.

Kar örtüsü, yemyeşil yamaçlar ve rengârenk çiçeklerin aynı karede buluştuğu Bilmizit Yaylası, Hakkari’nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA