HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi

Hakkari’nin Durankaya beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmizit Yaylası’nın yüksek yamaçlarında açan rengârenk çiçekler doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi

Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı yaylada, yeşilin farklı tonları ile kar sularından beslenen nergis, sümbül ve birçok farklı türdeki çiçek doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bölgede doğanın eşsiz güzelliklerini görüntüleyen doğaseverler, rengârenk çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çekerek anın tadını çıkardı.

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi 1

Kar örtüsü, yemyeşil yamaçlar ve rengârenk çiçeklerin aynı karede buluştuğu Bilmizit Yaylası, Hakkari’nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi 2

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi 3

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi 4

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi 5

Hakkari’nin zirveleri çiçeklerle renklendi 6


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan 15 Temmuz açıklaması: "Tehlike devam ediyor"Erdoğan'dan 15 Temmuz açıklaması: "Tehlike devam ediyor"
Muğla Valiliğinden ‘Yangın’ uyarısıMuğla Valiliğinden ‘Yangın’ uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.