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Sultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci mevkiinde malzeme yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Sultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde çuvallar dolusu malzeme bulunan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonun ön kısmını sararken, araç adeta alev topuna döndü.

Sultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı 1

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan geçen diğer araçların zarar görmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kamyonun arka kısmında bulunan malzeme yüklü bölüme sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından kamyonun ön kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi’de malzeme yüklü kamyon alev alev yandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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