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Tıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep’te tıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Tıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Ş. idaresindeki çöp kamyonu, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü Turgay Ş. araçta sıkışırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası çevre yolundaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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