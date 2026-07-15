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Van merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandı

Van merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 135 şüpheli şahıs yakalandı.

Van merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandı

Van merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 135 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilere ait banka hesaplarında ise toplam 5 milyarlık işlem hareketi tespit edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak (TCK.220), 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (5-c Yasadışı Bahis), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282)" suçları kapsamında ülke genelinde tespit edilen 159 şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "13 Temmuz 2026 tarihinde ilimiz merkezli toplam 25 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda; ilimizden 83 şüpheli, diğer illerden 52 şüpheli olmak üzere toplam 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemede toplam 5 milyar 15 milyon 726 bin 703 lira 33 kuruş TL işlem hareketinin olduğu tespit edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak; suç örgütlerine, yasa dışı bahis faaliyetlerine ve suçtan elde edilen haksız kazançlara karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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