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Lastiği patlayan cip şarampole uçtu: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan cipin kontrolden çıkarak şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Lastiği patlayan cip şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Lastiği patlayan cip şarampole uçtu: 3 yaralı 1

LASTİĞİ PATLADI OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Balıkesir istikametine seyir halinde olan Ramazan Ö. (67) yönetimindeki 10 AUG 886 plakalı cip, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yol kenarındaki şarampole savruldu.

Lastiği patlayan cip şarampole uçtu: 3 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Ramazan Ö. ile araçta bulunan Yurdagül Ö. (66) ve Metin Y. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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