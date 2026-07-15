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Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi Çolaklar mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü 1

YANGINDA 15 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve 1 hava aracıyla müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Manisa orman yangını
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