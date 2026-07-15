Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikkatli, temkinli ve özenli şekilde FETÖ'nün kripto unsurlarının üzerine gideceğiz"

Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi.

CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA ANMA PROGRAMINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma programında şunları söyledi;

"15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yılında hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanlkarımızı anmak, başkent millet bahçemizde sizlerle bir aradayız.

İrade Bizim Zafer Bizim diyerek programımıza teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ"

İstiklal ve işstikbaleimiz için bir gül bahçesine girer gibi ölüme koşa 250 şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şahsım ve ülkem adına şükranlarımızı iletiyorum.

Ahirete intikal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani ve gani rahmet diliyorum.

O şehit ve gazilerimizi cennet vatanımızın mahremine namehrem eli değmesin diye kanlarını akıttılar. Ezanlar özgürce yankılansın, devletimiz ebediyete kadar ayakta kalsın diye anadan yardan serden geçtiler.

"BU ÜLKEYİ, RUHUNU 1 DOLARA SATMIŞ ALÇAKLARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muıhteşem bir destan yazdı. Onlar 'iman varsa imkan da vardır' dediler. Zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ve ruhunu 1 dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler.

Milletin emaneti olan şerefli üniformasına sahip çıkan jandarması, polisi, özel harekatçısı tüm güvenlik görevlilerimize, ellerinde bayraklarla sokaa inip darbecilere hayatı dar eden aziz milletimize teşekkür ediyoruz.

O gün, İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun yeniden uyandığını gördük. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana ilan ettik. O gece emperyalizme iman eden haşhaşi sürüsüne karşı bir asır önce 'ben ezelden beri hür yaşadım yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış taşarım' dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyoru, bu milletin ferdi olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.

"İHANET SİRAYET ETTİĞİ BÜNYEYİ TÜM HÜCELERİNE KADAR SARAN VİRÜSTÜR"

Unutmayın, ihanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücelerine kadar saran virüstür. Bu virüs ahlak ve insanlık adına hiçbir sınır tanımaz. Tarih boyunca bu devlete bu millete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürür.z Bunlarda hicap duygusunu göemezsiniz. Bunlarda vatan bilincinin millet şuurunun esamesi okunmaz.

O gece şehadet ve gaziliğe nail olan her vatandaşımızın bir hikayesi var. O gece burada şehit düşen evlatlarımızdan birisi polis memuru Varol Tosun idi. Eşi ona bazen soruyordu, "Sen hiçbir şeyden korkmaz mısın?". O ise eşine şöyle cevap veriyordu, "Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam" diyordu.

Polis memurumuz Hüseyin Kalkan burada şehit oldu. Arkadaşlarının anlattığına göre o anda elleri kulağında kamet konumundaydı. Yüzünde gülümseme vardı.

Şehitleirmizin gazileirmizin daha nice hikayeleri var. Bunları anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz.

"BU AZİZ MİLLETİMİZİN DUASINDAN GAYRETİNDEN ÜMİDİMİZİ HİÇ KESMEDİK"

Aziz kardeşlerim. Genci yaşlısı kadını erkeği milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara caddelere havalimanlarına akın eden; devletine milletine canı pahasına siper olan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Canımız çok yandı, küçük körpe yavrularımızı bile tooprağa verdik. Bu aziz milletin duasından gayretinden ümidimizi hiç kesmedik.

Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki insanlaro gece ellerini açtı semaya bizler için dua etti. Tüm o kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

O gece köprüde seslenen bir gencimizin sözünü aktarmak istiyorum; 'İnsan bir gün ölür, ama adam gibi ölür. Cesur bir gün ölür, korkaklar her gün ölür. İstiklal marşı korkma ile başlayan bir milletiz biz.'

"HER KARIŞINDA HUZUR VE RAFAHIN OLDUĞU BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

10 sene oldıuğu gibi bgün de günyanın gözü bizim üzerimizde. Türkiye'ye bakıyor, Türklere bakıyor. MAsum ve mazlum coğrafyalar bize bakıyor, bizi izlyor büyük bir umutla. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara karşı meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız,i tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Her karışında huzur ve rafahın olduğu büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Yurtdışında vatansız gibi son nefesini veren terörist başlarını bu milletin hafızasını unutmayacaktır. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölümü sonrası FETÖ'nün gardı düşmüş motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadele devam edecektir. Yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ ile mücadeleyi hukuk zemininde sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Rehavete kapılmadan, dikkatli, temkinli ve özenli şekilde FETÖ'nün kripto unsurlarının üzerine gideceğiz.

Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Devletimizi her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıran her töreristi etkisiz hale getirecek güce ulaşmıştır. Türkiye artık karanlık günler yaşamayacaktır. 15 Temmuz ruhu ve Yenikapı ruhu diri olduğu sürece Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecektir. Bu milletin iradesine kimse zincir vuramayacaktır. Demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacaktır. Gazi Meclis'e ve seçilmiş hükümete ihanet içinde olanlar kötülük yapmayı aklından bile geçiremeyecek.

Rabbim bu millete bu millete 15 Temmuz gibi bir imtihanı bir daha yaşatmasın. Şehitleirmizi bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum."