Ahbap soruşturmasında Esin Önder Çağlayan’ın ifadesi ortaya çıktı: "Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç gönderdim"

Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan'ın ifadesine ulaşıldı.

‘BORÇ VERDİĞİM PARALARI GERİ ALAMADIĞIM İÇİN KABUL ETTİM’

Çağlayan ifadesinde, “Yeliz Kaya’yı yaklaşık 15 yıldır arkadaşım olan Haluk Levent aracılığı ile tanıyorum. Haluk ile aramızda uzun zamandır borç alışverişi olmaktadır. Benden her zaman borç para isterdi. Bu paraları kendisinin asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Yeliz Kaya’nın banka hesabına göndermemi istiyordu. Benim, Kaya ile olan bütün ilişkim bundan ibaretti. Bu tarihlerde yine Haluk’un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Ben de uzun bir süredir borç verdiğim paraları geri alamadığım için bunu kabul ettim. Bu şekilde Haluk Levent’in isteği üzerine Kaya benim yanıma geldi ve Gebze’de bulunan bir gayrimenkulün benim üzerime devredilmesi için muvafakatname imzaladık. Daha sonra ilerleyen dönemlerde yine Levent’in bilgisi ve isteği üzerine Kaya tarafından benim adıma çok sayıda gayrimenkul devir işlemi gerçekleşti” dedi.

‘8 MİLYON DOLAR PARA İSTEDİ’

Çağlayan, “2024 yılına kadar Haluk’a gönderdiğim bütün borç paraları bana geri ödedi. Haluk, 2025 Haziran’da menajerleriyle yanıma geldi. KEM Yapım unvanlı firmadan reklam anlaşmalarından dolayı 10 milyon dolar tutarında bir sözleşmesinin olduğunu, alacaklarını 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında alabileceğini ancak yardım faaliyetleri nedeniyle şahsi taahhütlerde bulunduğunu, taahhütleri yerine getirmezse çok sayıda insanın mağdur olacağını, geri ödeyeceğini söyleyerek bizden 8 milyon dolar tutarında para istedi. Ben de Haluk ile aramdaki arkadaşlık ilişkisine dayanarak bu paranın bir kısmını kendisinin isteği üzerine Yeliz Kaya’nın banka hesabına gönderdim. Kalan tutarı ise benim yetkilisi olduğum firmalardan birisinden benim adıma düzenlenen bir çeki Yeliz Kaya’ya elden teslim ettim. Haluk alacaklarının geciktiğini ve yeniden paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek benden tekrardan para istedi. Ben daha önceden borç olarak verdiğim parayı geri almadığım için tereddütte kaldım fakat Haluk’a yine yaklaşık 8 milyon dolar tutarında borç para verdim. İlerleyen günlerde Haluk bu borç parayı da bana geri ödemedi” dedi.

‘PARAYI GERİ ALAMADIM’

Çağlayan, “Yaptığımız görüşmede bir kripto para platformu kuracağını, bu platformu dünya geneline yayacağını, hatta Avrupa Birliği ülkelerinde ödeme yöntemi olarak kullanılacak bir kripto para olacağını söyledi. Ayrıca bu projenin bir yardım projesi olacağını söyledi fakat ben bu projeye inanmadım. Yine de projenin bir sosyal yardım platformu olacağını düşünerek Yeliz Kaya’nın banka hesabına yaklaşık 6 milyon dolar gönderdim. İlerleyen süreçte bu parayı da geri alamadım. İlerleyen dönemlerde Haluk beni sürekli oyalamaya başladı. Benden almış olduğu borç paraları bana geri ödemedi. Borç paraların karşılığında bana müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağı olduğunu, benim borçlarıma karşılık olarak bu gayrimenkullerin devirlerini benim üzerime yapacağını söyledi. Ben de uzun bir süredir Haluk’a borç olarak gönderdiğim bu paraları geri alamadığım için teklifi kabul ettim. Bu gayrimenkullerin Haluk tarafından nasıl ve ne şekilde elde edildiğini bilmiyorum. Yalnızca Haluk bana bu gayrimenkullerin Yeliz Kaya tarafından benim üzerime devredileceğini söyledi. Bunun üzerine Yeliz Kaya tarafından ilerleyen süreçlerde benim üzerime hatırladığım kadarıyla 62 adet gayrimenkul devri gerçekleştirildi. Haluk taşınmazları benim üzerime devrederken, taşınmazların sahibi olduğunu söylediği müteahhitlerle hesap kapatırken belli miktarlarda açığı kaldığını, bu açıkların kapatılması için taşınmaz devirlerinden sonra belli oranlarda kendisine para göndermem gerektiğini söyledi. Ben bu şekilde Haluk’a toplamda 70 milyon dolar civarında borç para gönderdim. Bu borç paraların karşılığında ekspertiz değeri toplamı 35 milyon dolar değerinde 68 adet taşınmaz aldım. Bu taşınmazlar halen benim üzerime kayıtlı olup, herhangi bir üçüncü kişiye devir işlemi yapılmamıştır. Taşınmaz edinmek gibi bir niyetim olmadı. Bu taşınmazları Haluk Levent’ten alacaklarımı tahsil edebilmek için edinmek zorunda kaldım. Bu taşınmazların tamamının parasını ödedim. Hala Levent’ten alacağım bulunmaktadır” dedi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır